Care Plus lança programa para estimular saúde integral de colaboradores

A Care Plus lançou o Programa VIVA, iniciativa que reúne e oferece maior visibilidade a todos os benefícios disponíveis aos seus colaboradores. Previsto como uma das metas de governança global do Grupo Bupa, do qual a operadora faz parte desde 2016, o programa apresenta o universo de cuidado aos funcionários da operadora no Brasil e é estruturado em cinco pilares: Ambiental, Emocional, Físico, Financeiro e Social.

“A partir deste mês, unimo-nos às outras unidades de negócio da Bupa neste programa que vai além do objetivo de ampliar a visibilidade sobre os benefícios oferecidos pela Care Plus enquanto marca empregadora”, explica Camila Pignatari, diretora de Gestão de Pessoas da empresa. “É uma oportunidade de incentivar novas maneiras de viver e oferecer qualidade de vida às nossas pessoas, o que está totalmente alinhado aos nossos valores de viver com Coragem, Empatia e Responsabilidade”, afirma.

Por meio da plataforma, a operadora disponibiliza recursos que visam promover a jornada de conhecimento de seus times. No pilar Ambiental, a empresa reforça as ações que visam contribuir para um planeta mais sustentável e incentiva as equipes a aderirem a iniciativas de redução de resíduos e economia de água. “Essa sempre foi uma diretriz muito presente no dia a dia da Care Plus e da Bupa”, ressalta Camila.

O pilar Social busca acolher, promover o conhecimento e incentivar as pessoas que integram a operadora a também fazerem sua parte. Estão previstas ações de integração com um time de influenciadores para iniciativas de Diversidade, Equidade, Inclusão e Pertencimento, além de cursos que visam tornar o time mais acessível. “O primeiro passo para a transformação do mundo é a transformação de quem somos e da maneira como nos posicionamos diante de determinadas situações”, reflete Camila. “Isso não é novidade, uma vez que, por sermos focados no cliente, nos cercamos de colaboradores que têm o mesmo DNA de nossa marca”, diz a diretora.

Já o pilar Emocional reforça o cuidado da Care Plus com a saúde mental das pessoas. Antes mesmo de o burnout ser considerado, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), um transtorno relacionado ao trabalho, a operadora de saúde já manifestava preocupação acerca da saúde mental e, em 2019, lançou o programa Mental Health. Nele, beneficiários contam com apoio especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além do Mental Health, o Viva oferece aos colaboradores programas como o TelaVita e o Cuidado em Família, bem como iniciativas que visam o cuidado e bem-estar, como o Não Pira, Inspira, que reúne dicas em um perfil no Instagram aberto ao público geral, que também pode acompanhar os conteúdos. “A pandemia trouxe à tona essa importância de priorizarmos também a nossa saúde mental, e o fato destes programas se consolidarem desde então por existirem aqui na operadora antes mesmo de ser uma demanda global nos orgulha muito”, aponta Camila.

Enquanto o pilar Financeiro oferece cursos e orientação especial sobre gestão de finanças e controle de gastos, o pilar Físico reúne as iniciativas e programas de saúde que vão desde prevenção, consultas e orientação médica 24h, campanhas de conscientização de saúde, promoção à alimentação saudável e atividades físicas e programa de acompanhamento, acolhimento e orientação às gestantes.

“A integração destes pilares em um único programa ressalta as ações da marca considerando seu principal propósito, o foco no cliente, considerando o colaborador como seu cliente interno e potencial agente multiplicador”, defende a executiva.

N.F.

Revista Apólice