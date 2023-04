Capitalização deve tornar o setor de promoções e sorteios mais simples

Se varejistas, empresas de live marketing e produção de eventos já vinham contando com títulos de Capitalização em iniciativas de fidelização e relacionamento com clientes, uma novidade no setor promete aquecer ainda mais o mercado. A FenaCap (Federação Nacional de Capitalização) apresentou, no último mês, uma série de propostas que vão impactar diretamente a economia, com benefícios para diversas modalidades, entre elas a Incentivo, que traz uma solução aos negócios com aspecto lúdico de sorteios.

Dentre as metas da Capitalização, o plano propõe a dispensa automática da regularidade fiscal e previdenciária das companhias já supervisionadas pela Susep (Superintendência de Seguros Privados) ou pelo Banco Central, diminuindo a burocracia nessas transações. “Estamos trabalhando neste plano, entendendo as reais necessidades dos clientes e o desenvolvimento de estratégias para superar os obstáculos ainda existentes. O aspecto lúdico dos sorteios na Capitalização é um grande aliado nas estratégias de relacionamento com clientes e estamos dispostos a tornar o produto ainda mais viável e acessível para os segmentos que atuam desta forma”, afirma Denis Morais, presidente da FenaCap. Federação Nacional de Capitalização (FenaCap).

O Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros (PDMS) é um conjunto de intenções, que devem ser cumpridas até 2030 e dependem de diversos stakeholders para a sua efetivação. O lançamento ocorreu na última semana, em São Paulo, e foi desenvolvido pela CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras, em parceria com as Federações Nacionais.

Como os sorteios e promoções funcionam via Capitalização

Na modalidade de Incentivo, a proposta contribuirá para alavancar vendas, atrair novos consumidores, girar estoque e estreitar o relacionamento com a base de clientes. Por meio desta modalidade, uma empresa pode adquirir uma série inteira de títulos e ceder aos seus clientes o direito a participar dos sorteios, evitando que bens e produtos tenham que ser adquiridos previamente. As empresas de Capitalização se responsabilizam por toda a operacionalização dos sorteios, com segurança de que os contemplados receberão os prêmios a que têm direito.

Segundo a FenaCap, esse tipo de parceria conta com serviço consultivo e transparente na estruturação da promoção, mecânica e na entrega dos prêmios. Com 93 anos de atuação no Brasil, o setor de Capitalização é um dos mais resilientes do mercado. Nos últimos cinco anos, mais de R$ 100 bilhões foram injetados na economia.

N.F.

Revista Apólice