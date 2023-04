Capemisa realiza simpósio sobre seguro de vida em Natal

A Capemisa Seguradora promoveu, no dia 12 de abril, em Natal, em parceria com o Sincor-RN (Sindicato dos Corretores de Seguros do Rio Grande do Norte), mais um Simpósio de Seguro de Vida. Com cerca de 45 corretores presentes, o evento contou com a presença do diretor Comercial da empresa, Fabio Lessa, os gerentes que atuam na região e o time de Treinamento e Desenvolvimento Comercial. O presidente do Sincor-RN, Jaques Andrade, esteve presente.

Em entrevista ao CQCS, Lessa destacou a dedicação dos corretores presentes e os projetos inovadores para vender seguro de vida. Para ele, os corretores precisam acrescentar o produto em suas carteiras e o evento cumpriu seu papel de treinamento. “Evento sensacional, corretores muito dedicados”, comentou.

O gerente de Treinamento e Desenvolvimento Comercial, Thiago Morelo, afirmou que este é o terceiro simpósio promovido pela Capemisa para os corretores parceiros e que foi preparado com muito carinho para o mercado, incluindo atividades e dinâmicas para aplicar no dia a dia tudo que aprenderam.

Andrade ressaltou a importância do evento para o mercado e elogiou a iniciativa da seguradora. “Parabéns pela iniciativa desse simpósio, vocês promoveram um grande movimento no mercado da nossa cidade. Foi um treinamento de alta qualidade”, disse.

Os corretores presentes também elogiaram o evento e se comprometeram a colocar em prática tudo o que aprenderam. Para a corretora parceira da Capemisa, Roberta Dias, o evento foi muito informativo. “Nós corretores precisávamos de um evento como esse para turbinar ainda mais nosso trabalho, foi um evento de muita informação. Vamos levar para o dia a dia tudo que aprendemos hoje”, disse.

