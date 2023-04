Campanha da AXA no Brasil reforça capacidade da companhia em proteger negócios

A AXA no Brasil lançou hoje, 24 de abril, a sua campanha de marca no Brasil. Com o objetivo de ganhar reconhecimento dos brasileiros como uma seguradora que tem soluções para negócios de todos os portes, o mote adotado para a divulgação nacional é “AXA, seguradora oficial da maior roda-gigante da América Latina e do seu negócio”. Ao assumir o patrocínio e seguro da maior roda-gigante da América Latina, localizada em São Paulo, a companhia deseja mostrar a sua capacidade de proteger desde um grande empreendimento, como a Roda Rico, a negócios de pequeno e médio portes.

Segundo a vice-presidente Comercial e Marketing da empresa, Karine Brandão, o lançamento da campanha acontece em momento de crescimento potencial, estimado em 19% para 2023. “Nossa nova campanha contribui muito com os macro-objetivos da companhia. Queremos levar a marca ao conhecimento de mais pessoas, demonstrando que temos solidez para atender às necessidades de empresários de todos os portes nas cinco regiões do país. Nesse sentido, a Roda Rico tangibiliza a nossa capacidade de oferecer soluções para todos os negócios, independentemente do tamanho. Em paralelo, vamos focar na distribuição de produtos, utilizando todo o conhecimento regional dos corretores e nossa inteligência de parcerias, reforçando relações com mais proximidade”, conta.

Na maior roda-gigante da América Latina, a empresa dá as boas-vindas ao público com a marca exposta logo na recepção. Para quem deseja aproveitar a vista 360º proporcionada pela roda, o passeio pode ficar ainda mais agradável na cabine da AXA, de número 30, personalizada e com informações da seguradora. A campanha terá duração de cinco meses, com veiculação nas principais mídias digitais e no Aeroporto de Congonhas (SP), além de divulgação na grande imprensa.

“Esse é o maior investimento de marca da AXA no Brasil e toda a campanha demonstra o nosso valor para o grande público, apresentando nossas credenciais como um grupo segurador global, presente em mais de 50 países e que tem mais de 3 milhões de clientes no Brasil. Criamos uma campanha que dialoga com diferentes públicos, deixando claro que todos eles podem contar com a proteção da mesma seguradora da maior roda-gigante da América Latina” revela a superintendente de Planejamento Comercial e Marketing da seguradora, Danielle Titton Fagaraz.

A AXA é uma das maiores seguradoras do mundo, presente em mais de 50 países, com 149 mil funcionários 95 milhões de clientes. No Brasil, a companhia atua desde 2014, oferecendo uma linha completa de seguros do pequeno ao grande risco para empresas de todos os portes, e também para pessoas físicas, por meio de parcerias com grandes varejistas e instituições financeiras. A empresa mantém escritórios-sede em São Paulo e no Rio de Janeiro e conta com 15 filiais comerciais para cobrir as cinco regiões do país.

A Roda Rico, maior roda-gigante da América Latina, está localizada no Parque Cândido Portinari, em São Paulo, tem 91 metros de altura e 42 cabines climatizadas para passeio. Com uma vista 360º da cidade, o novo cartão-postal faz parte do projeto de revitalização da área do entorno do Rio Pinheiros.

