Bradesco Vida e Previdência apresenta novidades nos produtos de Vida

Visando criar soluções que ampliem a proteção aos seus clientes e aprimorem a jornada do consumidor, a Bradesco Vida e Previdência, empresa do Grupo Bradesco Seguros, acabou de anunciar melhorias em seus seguros de vida. Além de ampliar a oferta de coberturas e assistências para o ‘Vida Viva Bradesco’, seguro de vida personalizável, a empresa estendeu as facilidades do aceite digital para todos os clientes, correntistas e não correntistas do Banco Bradesco, em toda a sua grade de produtos individuais, como parte do aprimoramento de sua estratégia comercial.

Veja mais detalhes:

Vida Viva Bradesco: A partir de agora, o produto deixa de ter carência para as coberturas de Morte e Morte de Cônjuge. Passa a oferecer, também, coberturas de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente Majorada (exclusiva para médicos, dentistas e veterinários) e Assistência PET com três opções para escolha do cliente (especial, essencial e ampliada).

Outras novidades referentes ao produto são o retorno das coberturas de Perda de Renda e Dispensa do Prêmio por Desemprego Involuntário e a adoção de preços reduzidos, ainda mais competitivos, para as coberturas de Morte, Doenças Graves e Doenças Graves Ampliada.

De acordo com Alessandro Malavazi, superintendente executivo da seguradora, as mudanças deixam o produto ainda mais atrativo e adequado às reais necessidades dos segurados.

“O ‘Vida Viva Bradesco’ traz em seu DNA o foco total no cliente. A inclusão das novas coberturas e assistência só reforça o nosso compromisso de oferecer soluções cada vez mais completas. Já em termos de mercado, a nossa rede de corretores passa a contar com novos e valiosos argumentos de vendas para potencializar a comercialização dos nossos produtos”, destaca.

Aceite digital para não correntistas: A seguradora estendeu o serviço de aceite digital para não correntistas do Bradesco. Assim como já ocorria com os segurados e clientes do Banco, após a finalização da proposta, o usuário poderá acessar o link do serviço, incluir informações pessoais básicas, como CPF e data de nascimento, baixar uma cópia digital do contrato e, posteriormente, realizar o seu aceite.

“Essa modalidade de assinatura torna o processo de contratação muito mais prático e ágil, o que contribui com a nossa missão de aprimorar constantemente a jornada de relacionamento com os nossos clientes. Esse é mais um passo que damos para oferecer sempre as melhores soluções e liderar muitas das transformações digitais que ocorrem em nosso mercado”, ressalta Malavazi.

N.F.

Revista Apólice