AXA lança temporada do Corretor Pro focada em Gestão de Riscos

Para continuar transmitindo conhecimentos práticos e estimulando o aprimoramento dos corretores parceiros, a nova temporada da série de conteúdos da AXA, Corretor Pro “Roda de Negócios”, trata sobre Gestão de Riscos. A temática da vez conta com a participação de Marcos Aurélio Couto, profissional de seguros com mais de 35 anos de experiência no setor, membro do conselho administrativo da Academia Nacional de Seguros e Previdência e presidente da Alper Consultoria em Seguros.

Assim como as anteriores, essa trilha de aprendizagem também tem cinco episódios, apresentados e conduzidos pela jornalista Kelly Lubiato, diretora de Redação da Revista Apólice. Os vídeos já estão disponíveis para os corretores parceiros na plataforma Meu Mundo AXA, no Portal do Corretor.

A seguradora aposta na capacitação para preparar o corretor, possibilitando que o profissional se desenvolva e se destaque no mercado. Para isso, a temática Gestão de Riscos traz a importância de uma formação profissional para o corretor, o que pode ser visto no episódio “Formação Profissional”. Já o episódio “Pesquisas” trata do uso de dados e insights de pesquisas para analisar cenários e nortear o processo de subscrição. O papel e a relevância do gerenciamento de riscos de acordo com cada cliente é o tema do episódio “Perfil do Segurado”. O impacto das novas tecnologias no gerenciamento e os estudos para identificar riscos emergentes são abordados no vídeo “Tecnologia”, e o potencial de uma carteira diversificada para apoiar o cliente na prevenção de risco no episódio “Carteiras”.

A trilha de conteúdos Corretor Pro ainda conta com outras duas temporadas, que serão sobre Sucessão Familiar, com Ana Rita Bittencourt, e Diversidade e Inclusão, com Bárbara Bassani. Os corretores podem conferir as três temporadas já lançadas do Corretor Pro “Roda de Negócios” – Gestão do Negócio, Marketing Digital e Gestão de Riscos – na plataforma Meu Mundo AXA. Para os que ainda não são parceiros, é possível se cadastrar na companhia por meio do Portal do Corretor.

