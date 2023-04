Assistência funerária: Como um plano pode apoiar o luto?

O assunto morte ainda é um tabu no Brasil. Culturalmente, existe muito receio sobre o tema devido ao eterno paradigma que é a questão da passagem. Por mais que a gente saiba que acontecerá, poucos se planejam da forma que deveriam. O problema é que, quando não se está preparado, além de ter de lidar com a perda em si, ainda é necessário resolver toda a parte burocrática e os custos abusivos de muitas empresas em momentos de fragilidade.

Quando ocorre algum óbito na família, as pessoas são obrigadas a enfrentar um processo desconfortável para a organização do velório e de demais trâmites necessários, como o inventário. A boa notícia é que existem alternativas para auxiliar nesse momento, como o plano funerário. Trata-se de um investimento seguro e certeiro, afinal, como qualquer outro serviço, quanto mais planejado o enterro, mais barato pode ficar.

João Paulo Magalhães

A assistência funerária tem o objetivo de amenizar o sofrimento das famílias enlutadas no que diz respeito às questões contratuais e à organização da burocracia. Só o fato de realizar a contratação de um serviço funerário em um momento de tranquilidade, com tempo hábil para pesquisa, é uma grande vantagem em relação às famílias que têm de realizar essa contratação de última hora.

Muitas vezes, sem tempo e condições psicológicas para cuidar de detalhes, as pessoas acabam desembolsando um valor mais alto, pois tudo o que é contratado de última hora acaba saindo mais caro. Quando se tem um plano confiável, no momento do óbito, a empresa contratada disponibiliza profissionais aptos para realizarem todo o escopo necessário na organização das cerimônias e papeladas. Isso tudo de acordo com o que é designado pela família, mas sem o envolvimento direto, o que evita desgastes dolorosos.

A missão é oferecer segurança e tranquilidade nos principais momentos delicados da vida, garantindo a assistência correta. Com a evolução das ofertas e as tecnologias aplicadas aos processos, os planos funerários podem trazer diversas opções nos dias de hoje.

Basicamente, são serviços pagos em vida, em pequenas parcelas mensais, para garantir após a morte assistências como urnas, funerária 24 horas, preparação, ornamentação, velório, sepultamento ou cremação, pagamentos de taxas e a resolução de documentações.

Os planos podem ser individuais ou familiares. Existe ainda a cobertura familiar estendida, permitindo que o cônjuge, filhos dependentes, pais e sogros também estejam cobertos, tudo privilegiando o máximo de tranquilidade.

Quando alguém falece, é realmente difícil dar conta de tantas obrigações em um momento de tristeza profunda. Fica difícil escolher alguém da família para providenciar todo o processo necessário, por isso se preparar pode ser um alívio para um momento tão complexo.

O mais importante para assegurar esse apoio é pensar no futuro e optar por uma empresa que esteja preparada para atender às necessidades de forma prática, intuitiva e sensível, garantindo menos preocupação e desconforto para a família. O auxílio recebido pela assistência funerária nesse momento faz toda diferença e pode ser indispensável para que a dor e o sofrimento causados pela perda sejam respeitados e vividos com presença.

* Por João Paulo Magalhães, sócio do Grupo Colina dos Ipês