Ana Paula de Almeida Santos é a nova representante da CNseg no CAS-CRSNSP

A diretora de Sustentabilidade, Consumo e Relações Institucionais da CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras), Ana Paula de Almeida Santos, foi nomeada membro titular do Comitê de Avaliação e Seleção de Conselheiros do Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, de Previdência Privada Aberta e de Capitalização (CAS-CRSNSP), representando a entidade.

A nomeação foi feita pelo ministro da Economia, Fernando Haddad, por meio da Portaria MF nº 573, de 4 de abril de 2023. A superintendente de Acompanhamento Técnico da CNseg, Karini Madeira, que já atuava representando a Confederação como suplente no CAS-CRSNSP, desde a publicação da Portaria de Pessoal SETO/ME nº 5.910, de 25/05/2022, permanece na função.

Entre as atribuições do Comitê de Avaliação e Seleção de Conselheiros do CRSNSP, estão a de conduzir o processo seletivo de conselheiros, avaliar o desempenho dos mesmos em exercício de mandato e apresentar propostas de alteração de critérios de composição do CRSNSP e de seleção de conselheiros.

O CRSNSP é integrado por dez conselheiros titulares e oito suplentes, sendo cinco conselheiros indicados pelo setor público e outros cinco indicados pelas entidades representantes dos mercados regulados pela Susep (Superintendência de Seguros Privados). Sua função é julgar, em última instância administrativa, os recursos contra penalidades de natureza administrativa aplicadas pela reguladora.

