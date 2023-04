Allianz reúne corretores em Caxias do Sul para treinamento sobre Residencial

Compartilhar no

A Allianz Seguros se reuniu com os corretores na última terça-feira, 4 de abril, em Caxias do Sul (RS). A ação, que contou com a participação de mais de 140 parceiros de negócios, faz parte do programa +CAPAZ (Corretor Allianz Atualizado e Preparado) e, mais uma vez, abordou o seguro Residencial.

Os participantes foram recebidos pela área de Produtos e também por Luciano Ambrosini, diretor Comercial Regional Sul da seguradora. “O encontro foi excelente. Com esses treinamentos, buscamos capacitar os nossos corretores nas carteiras foco da Allianz, estimulando a diversificação do portfólio e a ampliação dos negócios”, pontuou o executivo.

Um dos destaques do produto ofertado pela companhia é o amparo a roubos e bens fora da residência e de equipamentos eletrônicos localizados dentro da casa do segurado. A solução conta, ainda, com a cobertura de placa solar; além da possibilidade de cotação em apenas um minuto, sendo a apólice emitida automaticamente.

Mudanças no seguro Residencial da empresa também foram realizadas recentemente para atender aos pedidos dos corretores, principais parceiros de negócios da seguradora. O objetivo é oferecer soluções aderentes às necessidades dos segurados e uma opção de entrada mais básica, tendo em vista que o índice de penetração do seguro residencial no país era de apenas 17% em 2021, segundo a Susep (Superintendência de Seguros Privados).

“Em Caxias do Sul, esse índice é de 38,6%. Embora o nosso percentual esteja acima da média nacional, ainda há uma grande lacuna a ser preenchida no que diz respeito a proteção”, finalizou Ambrosini. Durante o primeiro semestre, a Allianz promoverá, em todo o Brasil, treinamentos do +CAPAZ voltados às carteiras de Empresarial PME, Vida e Transportes.

