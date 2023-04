Allianz estreia Trilha de Negócios com a participação de corretores

A Allianz Seguros promoveu um encontro especial aos corretores. No dia 5 de abril, os parceiros de negócios dos segmentos Private, Diamante e Esmeralda tiveram a oportunidade de assistir à palestra da Magic Paula, um dos maiores nomes do basquete e campeã mundial, medalhista olímpica e campeã panamericana, sobre como as experiências em quadra podem contribuir para a geração de negócios.

Realizado remotamente pela área Comercial, o evento reuniu cerca de 700 pessoas, de todas as regiões do Brasil, e marcou a estreia da Trilha de Negócios Alliadoz +CAPAZ, um dos quatro pilares do programa Alliadoz 2023. “Este é um formato novo, mais dinâmico e que motivará os nossos corretores a conhecer e a seguir a Trilha de Negócios, plataforma educacional que contém um material muito rico”, declarou Karine Barros, diretora executiva Comercial da Allianz Seguros. “Contar com a experiência de uma gigante como a Magic Paula nesta estreia é uma oportunidade única de adquirimos conhecimento por meio de uma visão estratégica”, completou.

Durante a apresentação, Magic Paula abordou temas diversos, entre eles como se comportar em momentos de pressão, encarar desafios e superar os próprios limites além de aproveitar as oportunidades, mesmo diante de desafios encontrados pelos caminhos, e a valorização do trabalho em equipe.

N.F.

