Akad fecha parceria com Linker Bank para oferta de seguro empresarial

A Akad acabou de anunciar uma parceria inédita com o Linker para oferta de seu seguro empresarial. A intenção é disponibilizar o produto para os mais de 45 mil clientes ativos do banco com condições especiais e jornada facilitada para emissão da apólice. O seguro já está disponível para contração na Linker Store, o shopping de benefícios para usuários do banco.

No hotsite da parceria, o cliente pode escolher entre seis opções de valores de cobertura e fazer na hora uma simulação do resumo da proposta. Caso tenha interesse em continuar, basta preencher informações cadastrais do negócio e dar detalhes sobre o modelo de construção do estabelecimento. Após o pagamento, o cliente recebe a apólice no e-mail em até cinco dias.

O seguro empresarial da Akad possui mais de 60 coberturas para atender o comércio, indústria e serviços. Na parceria com a Linker, o objetivo é chegar até PME’s que dependem do seguro para proteger o patrimônio e evitar riscos que podem até levar à falência.

A apólice protege os empreendedores de incêndios, quedas de raios, explosões, roubo e/ou furto qualificado, despesas com instalação em novo local, pequenas obras de engenharia, entre outras ocorrências. Para os clientes Linker, a seguradora incluíra uma cobertura adicional para aparelhos portáteis, como celulares, tablets e notebooks, equipamentos que acabam sendo indispensáveis na gestão e no dia a dia de pequenos negócios.

Segundo Mariana Miranda, head Marine & Corporate Sales da seguradora, as micro e pequenas empresas representam hoje 90% do mercado brasileiro, sendo responsáveis por quase 30% do PIB nacional. Porém, mesmo com tamanha representatividade, muitos empreendedores reivindicavam condições melhores para se proteger dos riscos e manter o andamento dos negócios. “O mercado de PME’s possui um potencial enorme, temos muito a explorar para transformar a jornada de compra de um seguro em uma experiência mais acessível e compatível com a realidade desses micro empresários”

A exemplo da Akad, o Linker tem o objetivo de ajudar empresas a alcançar sucesso com mais agilidade e menos burocracias. Fundada em 2019, a fintech foi inspirada no modelo de bancos digitais destinados à PME’s que surgiram há alguns anos na Europa e nos Estados Unidos. Mais do que produtos e serviços financeiros, o Linker tem como propósito ajudar as pequenas e médias empresas a crescer, sendo um hub de soluções financeiras que atenda todas as necessidades do empreendedor.

A parceria com o Linker é o terceiro movimento da Akad para democratizar a oferta de seguros empresarial para pequenas e médias empresas no Brasil. No mês passado, a seguradora anunciou um acordo com a plataforma de gestão MarketUP para oferecer o produto no modelo por assinatura. No final do ano passado, a companhia lançou o CyberRisk Pro, um seguro de proteção cibernética desenvolvido em parceria com a PSafe.

N.F.

Revista Apólice