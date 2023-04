Akad e Oggi celebram parceria com 14 meses de seguro grátis para ciclistas

Em março de 2018, a brasileira OGGI se tornou a primeira fabricante do mundo a vender suas bikes já seguradas contra roubo ou furto qualificado. A iniciativa, pensada a partir de uma parceria com a Akad Seguros, completou cinco anos com as duas empresas celebrando a preferência dos ciclistas e projetando novidades para quem deseja pedalar com mais tranquilidade e segurança.

A seguradora anunciou que ampliará de 12 para 14 meses a oferta do seguro gratuito para quem adquirir toda linha de bicicletas da OGGI. Ao final do período, a companhia promete oferecer condições especiais para que o ciclista continue renovando a proteção.

“Com o ciclismo ganhando mais adeptos no País e as bicicletas cada vez mais caras, bem equipadas e consequentemente mais visadas, seria natural que as pessoas quisessem sair para pedalar com menos preocupações”, explica o diretor de Linhas Financeiras da seguradora, Fernando Gonçalves. “Antecipamos há cinco anos o que hoje é tendência no mercado com um produto descomplicado e que cabe no bolso dos ciclistas”, completa o executivo.

Além dos 14 meses gratuitos e das condições especiais de renovação, Gonçalves destaca a jornada simplificada de ativação do seguro como outro diferencial para conquistar os ciclistas. A Akad foi a primeira seguradora do Brasil a oferecer o seguro de bikes em um modelo totalmente digital. A digitalização possibilita que o cliente acesse o site da OGGI e preencha dados como endereço e número de série para cadastrar a bicicleta. Feito isso, basta aguardar alguns minutos para receber a apólice do seguro no e-mail.

“Destravamos a ideia que o ciclista tinha de que fazer seguro era algo chato, complexo e cheio de burocracias”, afirma o gerente de marketing da OGGI, Vinicius Oliveira. “O mercado aceitou muito bem e tivemos um impacto imediato nas vendas, hoje já é inviável falar de bikes mais sofisticadas sem falar de seguro”, explica Oliveira.

Em caso de sinistro, a Akad garante a reposição por uma bicicleta da marca do mesmo modelo. Caso o modelo não esteja mais disponível no mercado, a reposição é feita por uma bike OGGI de modelo similar ou superior. “Quando tive minha Hacker Sport furtada em 2021, a bike foi reposta em 45 dias”, confirma o empresário Bruno Diniz Betcer. “Hoje em dia um bom seguro é requisito básico de segurança para qualquer ciclista profissional ou casual, sobretudo em cidades como São Paulo, onde os roubos crescem a cada ano”, relata Betcer.

Fundada em 2014, a OGGI desenvolve sua linha de bicicletas na Zona Franca de Manaus, com peças e componentes importados. São modelos urbanos, MTB, elétricos, de alta velocidade e para lazer que variam entre R$ 2 mil até R$ 65 mil. “O projeto com a seguradora começou de forma gradual e hoje já integra toda nossa linha, é um diferencial que os ciclistas valorizam e que já faz muita diferença no nosso negócio”, justifica Oliveira.

Impulsionada pela parceria com a OGGI e com outras fabricantes, a Akad chegou perto de dobrar o número de apólices emitidas para seu seguro de bicicletas em 2022. A companhia registrou um número recorde superior a 75 mil apólices no ano passado. Em 2021, as apólices eram de pouco mais de 39 mil.

