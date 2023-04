Zurich lança aplicativo para clientes pessoa física

Um estudo da FGV (Fundação Getulio Vargas) apontou que há cerca de 352 milhões de dispositivos móveis no Brasil, a maioria smartphones. O número é superior à população do país, que é de 214 milhões, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). São diversas as razões de o número de celulares ser maior que o de habitantes, mas uma delas é inquestionável: esses aparelhos facilitam o dia a dia, já que colocam muito do que precisamos nas palmas de nossas mãos.

Pensando nisso, a Zurich acabou de lançar um aplicativo com diversas funcionalidades para que seus clientes possam estar ainda mais próximos da empresa. Por meio do app Zurich Brasil: seu seguro, que por enquanto é destinado aos que possuem o seguro auto, é possível consultar informações das apólices e obter segunda via, tanto das próprias apólices quanto de boletos para pagamento dos prêmios. Permite ainda acessar a carteirinha digital, na qual figuram todos os dados pessoais e da proteção contratada, bem como direcionar o segurado à Central de Atendimento, caso necessitem de orientações específicas.

Outro benefício do app do cliente da companhia é que ele se conecta à Laiz através do WhatsApp, assistente virtual disponibilizada em 2021 pela seguradora e que tem sido cada vez mais utilizada pelos segurados. Em 2022, foram mais de 380 mil atendimentos no WhatsApp, e o número só tende a crescer, já que recentemente, a empresa implementou melhorias que propiciaram ainda mais rapidez no atendimento ao segurado.

De acordo com a superintendente de Canais Digitais e Relacionamento com o Cliente da Zurich, Lucia Sarraceno, a implementação do app do cliente se configura como mais uma opção de autosserviço da empresa para os seus segurados.

“O movimento faz parte da nossa jornada de digitalização, um processo que se intensificou nos últimos dois anos: seu principal objetivo foi dar foco e proximidade aos nossos clientes, pois se junta aos demais serviços que disponibilizamos: todos ancorados à nossa estratégia multicanal, por meio da qual oferecemos nossos serviços no canal de preferência de cada cliente”, conta Lucia.

A executiva revela que essa expansão dos canais de atendimento faz parte de um movimento do Grupo Zurich em nível global, que fomenta que suas unidades de negócio invistam em apps e se guiem pelo clientecentrismo. O termo diz respeito à cultura de colocar os clientes no centro de tudo o que a companhia faz, antecipando suas necessidades, atendendo suas demandas e oferecendo a eles uma experiência positiva enquanto consumidores.

Em breve, o app do cliente ganhará mais funcionalidades, assim como estará disponível para os outros produtos de proteção que a seguradora oferece às pessoas físicas.

N.F.

Revista Apólice