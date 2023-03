Zurich cresce na região Sul e Paraná se destaca

Em linha com a sua proposta de expansão regional e intensificação da oferta de seguros no canal corretor, a região Sul tem sido um dos importantes focos de atuação da Zurich no mercado brasileiro. Em 2022, a companhia registrou um crescimento de 35,8% no prêmio total emitido pelo canal corretor na região, ancorada em uma proposta multiproduto, que é marca registrada da seguradora.

Considerando o cenário por segmentos, os produtos que mais cresceram foram os seguros corporativos: frota (+354,4%), seguido riscos de engenharia (+176,5%) e garantia (+86,3%). Em seguros pessoais, auto individual (+49,5%) foi o principal destaque. “Tivemos um crescimento expressivo de 49,9% na gerência regional do Paraná, com destaque especial para a filial Maringá, com crescimento de 68,8%”, celebra João Amato, novo diretor Regional Sul da empresa

O executivo explica que o mercado de seguros na região Sul do Brasil é caracterizado por uma grande diversidade de empresas e uma cultura de seguros mais sólida, o que provoca a busca dos consumidores por uma ampla variedade de opções para proteger seus bens e patrimônio. Além disso, a região apresenta uma economia diferenciada, com destaque para a agropecuária, indústria e serviços, o que impulsiona a demanda por seguros de diversos tipos e para vários segmentos.

Essa também é a visão de Sandro Caetano, da Property Cor, corretora que trabalha em parceria com a Zurich há 6 anos e está localizada em Maringá (PR). Para Sandro, trabalhar com a seguradora faz muito sentido, já que a companhia é multiproduto e consegue oferecer proteção em diversos segmentos. “Entramos em uma empresa com o seguro patrimonial, que tem uma demanda alta, mas a partir dele, conseguimos atuar em outras linhas de negócio. Dessa forma, aumentamos a nossa carteira, faturamento e também ampliamos os ramos de atuação da corretora”, explica.

Segundo Sandro, a região sul é muito rica e tem muita oportunidade, diante desse cenário, as coberturas oferecidas pela companhia e a proximidade da seguradora são o grande diferencial. “Desde o início, tive apoio da empresa para aumentar os resultados da minha corretora e entregar produtos que atendam às necessidades dos meus clientes”, ressalta.

Para 2023

Em 2023, a Zurich segue apostando na região para levar proteções diferenciadas aos clientes. Até fevereiro, a companhia já experimentou um crescimento de 19,8% em relação ao ano anterior.

“Estamos constantemente trabalhando para oferecer novidades que apoiarão os corretores nessa atividade tão importante que é a intermediação de seguros. Começamos o ano de 2023 impulsionando, ainda mais, nossa atuação por meio de assessorias, frente que visa à complementação da nossa rede de filiais físicas para atender à crescente demanda nos grandes polos.” reforça Amato.

N.F.

Revista Apólice