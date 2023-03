Zurich anuncia novos executivos à frente de diretorias regionais

Desde 1º de março, a seguradora Zurich promoveu mudanças em duas diretorias de distribuição nacionais. João Amato, diretor Regional São Paulo Interior desde 2021, assume a Diretoria Regional Sul. Para estar à frente do interior paulista, chega à companhia Marcia Radavelli, que assume no dia 08 de março.

João está na Zurich desde 2012 e conta com mais de 28 anos no mercado segurador, com reconhecida atuação na área comercial de seguradoras nacionais e multinacionais. Já Marcia, que é economista pela UEL (Universidade Estadual de Londrina), possui 35 anos de experiência no mercado segurador.

O diretor executivo de Distribuição da Zurich no Brasil, Marcio Benevides, comenta que as movimentações mostram que a empresa segue atenta para fazer diferença no mercado. “Acreditamos na expertise de ambos para, junto a todo o nosso time, criar soluções para aprimorar a jornada dos corretores e dos clientes. Tenho certeza de que todo amplo conhecimento do mercado e domínio sobre as regiões trarão resultados ainda mais expressivos à Diretoria Regional Sul e à Diretoria Regional São Paulo Interior”, finaliza.

