Wiz Parceiros e Embracon fecham acordo para oferta de consórcios

A Wiz Parceiros, Unidade de Negócio do Grupo Wiz Co, e a Embracon firmaram acordo para ampliar a oferta de produtos de consórcio via rede de distribuição. O vínculo assinado contempla o período de 5 anos e visa a ampliação das vendas de consórcios em nível nacional através de parceiros credenciados.

Com o acordo firmado, as duas empresas preveem a ampliação das vendas. A Wiz Parceiros conta com vasto portfólio de produtos de crédito e consórcios, incluindo consórcio auto, imóveis, financiamento imobiliário, CGI, entre outros.

Para a empresa, essa é uma valiosa oportunidade para fortalecer sua presença em todas as regiões do país. “Temos uma estratégia desenhada para o produto, com um foco especial no Nordeste, onde entendemos que temos potencial para ampliar atuação e resultados”, comenta Rodrigo Salim, partner diretor executivo da Wiz Parceiros.

Em um cenário econômico favorável, o consórcio cresce em ritmo acelerado e ganha posição de destaque entre as opções de crédito. Com isso, a Embracon faturou R$ 7.8 bilhões em consórcios em 2022 e segue com o objetivo de proporcionar as melhores condições para os clientes de ambas as companhias. A companhia contará com os credenciados da Wiz Parceiros para ampliar a venda dos produtos.

“Após os primeiros seis meses de vigência da parceria, temos a expectativa de que o volume de novas vendas agregue em nosso negócio, ampliando nossa atuação por todo o Brasil”, conta a diretora Nacional de Parcerias da Embracon, Lorelay Lopes.

Para a Embracon, a aliança representa fortalecimento das marcas, crescimento dos negócios e melhor atendimento ao consumidor. “Oferecemos uma parceria tanto para a conquista conjunta de novos mercados, bem como para a realização dos sonhos dos nossos clientes”, destaca Lorelay.

Os trabalhos iniciam com a sinergia operacional e de sistemas. As redes credenciadas estão sendo munidas de informações com total apoio das áreas de suporte da Wiz Parceiros e Embracon. As forças de vendas recebem dados completos dos produtos, tabelas de vendas, promoções, campanhas, material de divulgação e acesso aos programas de relacionamento e reconhecimento profissional.

Com 34 anos de atuação e mais de 90 filiais de atendimento, a Embracon tem expertise no uso de tecnologias para agilizar e oferecer a melhor experiência no atendimento ao cliente, bem como agilizar os prazos para faturamento dos bens. Segundo Lorelay, a média do mercado gira entre 35 e 60 dias para se faturar um consórcio de imóvel, por exemplo, podendo chegar a até 70 dias.

“Com a Embracon, esse prazo dura em média 20 dias, e tudo feito em um processo 100% digital. O cliente não sai de casa nem para fazer uma assinatura”, explica a executiva.

N.F.

