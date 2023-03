Unimed Nacional aposta em plano regional para crescer na Bahia

Para seguir crescendo, a Unimed Nacional anunciou o lançamento dos planos de saúde da linha Bem-Estar para a Bahia. O novo produto tem como diferencial ter sido idealizado de acordo com as necessidades da região e ser destinado principalmente a empresas de pequeno e médio porte.

Presente desde 2010 no maior estado do Nordeste, a cooperativa hoje responde por quase 240 mil vidas baianas. Para o presidente da organização, Luiz Paulo Tostes Coimbra, a relação sólida com a população baiana impulsiona a idealizar novos produtos para a região. “Nos orgulha ter sido a operadora que mais cresceu no estado entre as 10 maiores, pois mostra que os baianos estão satisfeitos com o nosso atendimento e rede assistencial. A linha Bem-Estar é uma prova de que queremos atender cada vez melhor, ampliando o acesso aos serviços de saúde”, afirma.

O executivo explica que o novo plano também é um exemplo de como a cooperativa está atenta às demandas locais. O resultado dessa interação cada vez maior com corretores, empresas e clientes sobre as atuais necessidades de cada um, é um produto que atende especificamente as necessidades da região. “O fundamental é poder garantir o atendimento ao beneficiário. O produto apresenta cobertura completa com uma rede assistencial extremamente qualificada”, ressalta.

A linha Bem-Estar oferece um plano de saúde moderno, abrangente e acessível, que aposta em recursos virtuais e no atendimento à distância. A rede credenciada contempla prestadores de referência para os clientes. Em caso de urgência e emergência, o cliente tem ainda a segurança de estar assistido pela rede de atendimento do Sistema Unimed, disponível em todo o território nacional.

O novo produto vai ao encontro do discurso sobre inovação que Coimbra enfatiza desde o primeiro dia em que assumiu a presidência da Unimed em 2021. A linha Bem-Estar representa o compromisso de sair do convencional, com atributos baseado nas atuais necessidades, visando uma experiência que atenda as expectativas, fortaleça o cuidado e o bom atendimento. “Com um portfólio regionalizado, essa nova linha tem variações que oferecem o melhor cuidado personalizado. Promover saúde e qualidade de vida para que as pessoas possam viver mais e melhor, é o propósito da nossa marca”, completa.

N.F.

Revista Apólice