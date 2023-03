TopMed apresenta novo head Comercial

A TopMed fortaleceu seu time com a contratação de Daniel Ropelatto como Head Comercial. Com vasta experiência no mercado de Saúde Digital, Tecnologia e Inovação, o executivo está conectado com o universo disruptivo e atual. Além de uma trajetória consolidada no segmento de Healthtechs, Telessaúde e Telemedicina, ele também atuou como empreendedor em sua própria startup no segmento.

“Chego à TopMed com o desafio de consolidar a marca, desbravar novos mercados, atrair novos clientes e parcerias, impulsionado pela referência e expertise de quase 17 anos de atuação da empresa no segmento da saúde digital. A inovação está no DNA da empresa e, por isso, meu objetivo principal é fortalecer essa característica em todo o processo de meu trabalho. Para isso, vou priorizar as pessoas e utilizar a tecnologia como suporte para contribuir com o crescimento da empresa e do setor de saúde no Brasil”, afirma Ropelatto.

Segundo ele, o desafio envolve alinhar inovação, novos negócios e produtos voltados para a telessaúde com flexibilidade, rapidez de entrega e tecnologia avançada.

“A chegada de Ropelatto à empresa consolida o ciclo de avanços e posicionamento no mercado, em consonância com o nosso plano de expansão no segmento de Saúde Digital. Ele é um profissional de destaque, com um currículo marcado pelo empreendedorismo, visão e foco em resultados, perfeitamente aderente à nossa visão. Com certeza, criaremos e implantaremos grandes projetos com potencial de mercado que promoverão o acesso à saúde e mudarão a relação das pessoas com a saúde, gerando, sobretudo, bem-estar e qualidade de vida”, acrescenta Valda Stange, CEO da TopMed.

