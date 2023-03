Tokio Marine registra crescimento de 40,6% na produção em 2022

No melhor resultado de sua história de 63 anos, a Tokio Marine registrou crescimento de 40,6% em 2022, enquanto o segmento em que atua (sem Previdência, Capitalização e Saúde) cresceu 21,3%. A produção atingiu a marca de R$ 10,6 bilhões em faturamento, meta inicialmente prevista para ser alcançada apenas em 2024. Desse montante, a seguradora devolveu R$ 5,3 bilhões à sociedade em indenizações.

O Lucro Líquido chegou a R$ 570,1 milhões. Já o Índice Combinado, um dos indicadores mais importantes da indústria de seguros, que mede a lucratividade das empresas, e o ideal é que esteja abaixo de 100%, ficou em 95,3%. Esses números qualificam a empresa como a 2ª maior seguradora do País, sem considerar as operações securitárias ligadas a bancos. A companhia atende, atualmente, quase 39 mil corretores e assessorias.

Para o presidente da Tokio Marine, José Adalberto Ferrara, que está prestes a completar 10 anos na liderança da seguradora, a estratégia de crescimento orgânico, com o compromisso de ofertar produtos e serviços de excelência, explicam o sucesso da companhia nos últimos anos. “Os resultados financeiros são uma consequência direta da motivação do nosso time de 2,3 mil colaboradores e dos investimentos constantes que realizamos para atender as demandas de corretores, assessorias e clientes. Temos muito orgulho desse desempenho histórico, não só do ponto de vista de negócios, mas também pelas iniciativas que implementamos em prol do bem-estar da sociedade”, analisa Ferrara.

Um dos principais fatores que impulsionaram o desempenho da empresa em 2022 foi a performance da Diretoria de Produtos Massificados, considerando especialmente os produtos Automóvel, Pessoas e RD Massificados. Na carteira de Automóvel, por exemplo, a companhia saiu da 4ª para a 2ª posição do ranking, com crescimento de 62% em relação ao ano anterior, quase duas vezes o crescimento do mercado, que foi de 33,2%. Já o seguro Residencial avançou 34,2% e o seguro Condomínio, 29%. Em seguro de Pessoas, a seguradora alcançou o melhor resultado operacional da história, com mais de meio bilhão de reais em receita de vendas.

A Diretoria de Produtos Pessoas Jurídica também se destacou no período, ratificando o apetite da Tokio Marine por Grandes Riscos. O bom desempenho se deve ao aprimoramento de processos para garantir a agilidade na contratação do seguro, além do desenvolvimento de novas soluções para empresas de todos os tamanhos. Entre os produtos com crescimento significativo em 2022 estão: Riscos de Engenharia, 193,9%; Riscos de Petróleo, 165%; Riscos Cibernéticos, 81%; Agro Equipamentos e Fazendas, 79,8%; E&O, 62,3%; Riscos Nomeados, 45,1% e Garantia, 25,2%.

“Estamos bastante otimistas e confiantes que, neste ano de 2023, vamos continuar a trilhar esse caminho de sucesso. Nossa estratégia de negócios está baseada na valorização do Capital Humano, oferta dos melhores Produtos e Serviços para atender às demandas dos parceiros de negócios e segurados e na ampliação da cultura do seguro no Brasil”, finaliza Ferrara.

N.F.

Revista Apólice