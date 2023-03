TEx desenvolve espaço virtual para profissionais do mercado de seguros

Compartilhar no

Acabou de chegar ao mercado de seguros o Hubble, espaço virtual onde os profissionais do setor podem trocar conhecimentos, sanar dúvidas e ficar por dentro de todas as novidades do setor. Totalmente gratuita, a plataforma visa potencializar o setor ao conectar e aproximar profissionais de forma ágil e eficiente.

De acordo com Emir Zanatto, CEO da TEx, o Hubble nasceu de uma oportunidade identificada pelo time. “Nós observamos que muitos parceiros e clientes tinham dificuldade em encontrar informações sobre produtos, coberturas e até sobre experiências e desafios do dia a dia. Hoje essa interação acontece, principalmente, em grupos de aplicativos de mensagens, mas muitas vezes o conteúdo se perde no meio das conversas. Então pensamos em uma forma de organizar tudo isso e potencializar o alcance da troca de tantos profissionais.”, relata.

Ao fazer seu cadastro, o usuário tem a possibilidade de incluir informações de contato, adicionar perfis das demais redes sociais, criar e participar de tópicos de discussão dos mais variados ramos do mercado, estar entre os primeiros do ranking de usuários mais ativos e conquistar medalhas.

Os tópicos de discussão vão desde seguro para bicicletas até áreas como Marketing, Vendas e Contabilidade. “Tudo para facilitar o acesso a informação e conectar os profissionais do mercado. Se você tem uma dúvida na área de Marketing, por exemplo, no Hubble você pode encontrar profissionais e agências que podem contribuir com dicas e insights”, explica Beatriz Carrer, gerente de Marketing na TEx.

Além dos tópicos relacionados a cada um dos ramos de seguros, é possível acessar outras seções, como o Ranking, onde é possível acompanhar quais usuários são mais ativos dentro do Hubble. “Nós acreditamos muito na plataforma e esperamos criar um ambiente colaborativo e próspero para o setor. Esperamos ver a participação ativa de todos os profissionais do mercado”, diz Zanatto.

Segundo Beatriz, a ideia é incluir mais funcionalidades no Hubble. “Pretendemos inserir novidades na plataforma, como área para vagas e oportunidades. Estamos sempre atentos as novidades e necessidades do mercado para otimizar a ferramenta”, finaliza.

N.F.

Revista Apólice