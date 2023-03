Tecnologias garantem automatização e agilidade para seguradoras

Compartilhar no

Compartilhar no

A última década tornou visível a aderência dos meios digitais nas organizações. O uso de ferramentas tanto no setor de seguros, como no mercado financeiro, está ligado diretamente à questão humana que impulsiona a evolução e o desejo de construir o futuro. A busca por descobrir novas formas de realizar tarefas faz das inovações tecnológicas uma ajuda inteligente.

Alberto Vargas

Atualmente, a transformação digital está atingindo uma nova fase com os sistemas em nuvem. Ter um armazenamento de dados em nuvem está permitindo que muitas seguradoras eliminem dívidas de tecnologia e ofereçam experiências personalizadas de maneira mais rápida e econômica, tudo isto é possível com o funcionamento do ecossistema tecnológico das empresas.

Pensando no consumidor, a demanda por autoatendimento também está aumentando e isso faz com que a distribuição digital permita que os clientes comprem produtos de seguros online. Esse processo resulta em um tempo menor de compra melhorando a experiência do cliente.

Entretanto, é necessário ficar atento, pois conforme as seguradoras e outras operadoras do mercado financeiro aumentam o uso de tecnologia e coletam mais dados dos consumidores, as operadoras devem fornecer maior segurança em todos os pontos de contato aos clientes para garantir a confiança em toda a sua cadeia de valor.

Novas tecnologias são tendências para o mercado de seguros em 2023

Dentre tantas possibilidades, algumas tecnologias se destacam pelas oportunidades de aperfeiçoarem os níveis de entrega das seguradoras e a velocidade com que os processos são realizados, como:

– Tecnologias XR: O uso desses meios tecnológicos oferece às seguradoras uma oportunidade de transformar e melhorar muitos aspectos de seus negócios, como:

Treinamento: As seguradoras podem criar clientes virtuais por meio da realidade estendida para treinar as equipes de atendimento ao cliente sobre como se comunicar e orientá-los no processo de compra;

Avaliação de risco: Os subscritores podem criar simulações XR a partir de imagens no local e outras ilustrações para procurar riscos em edifícios;

Interações face a face: As imagens aumentadas ajudam as seguradoras a se comunicarem e interagirem remotamente com os clientes.

– Low-code e no-code: Com o uso de códigos ou sem códigos é possível implementar aplicativos digitais com pouca ou sem nenhuma programação, além de ter redução no tempo da implantação de vários meses para algumas horas.

– CHAT GPT: O uso dessa nova tecnologia fornecerá atendimento automatizado ao cliente por meio de chatbots, respondendo a perguntas frequentes e fornecendo informações sobre apólices e sinistros. O uso dessa tecnologia também ajudará os subscritores a analisar grandes quantidades de dados não estruturados, como:

– Avaliações de clientes;

– Resumos de apólices;

– Explicações de cobertura e comunicações com clientes;

– Atendimento ao cliente multilíngue.

– Machine Learning: O uso dessa ferramenta poderá ser usado para a detecção de fraudes de forma valiosa para que as seguradoras possam detectar e prevenir sinistros fraudulentos. Isso fez com que o gerenciamento de sinistros e a prevenção de fraudes se tornassem as áreas mais importantes em que ML pode ser útil para as seguradoras.

Apesar das novas tecnologias, a experiência do cliente é uma disciplina ampla que abrange um número cada vez maior de canais, tanto digitais quanto não digitais e encontrar um equilíbrio entre as abordagens é fundamental.

* Por Alberto Vargas, especialista em administração de empresas pela Universidade de Warwick na Inglaterra