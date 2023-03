Susep participa de webinar sobre auditoria prudencial nas seguradoras

A Susep (Superintendência de Seguros Privados) participará do webinar ‘Relatório do Auditor Independente nas informações do consolidado prudencial das sociedades seguradoras’, realizado pelo Ibracon (Instituto de Auditoria Independente do Brasil), no dia 22 de março.

O coordenador de Regulação de Contabilidade e Provisões Técnicas da Susep, Gabriel Caldas, será um dos palestrantes no evento, que apresentará os principais aspectos que o Auditor Independente deve levar em consideração para atendimento à Circular nº 650/21, que trata do relatório consolidado prudencial requerido para as entidades reguladas pela entidade. Gratuito e aberto a todos os públicos, o webinar acontece das 14h30 às 15h30, e para se inscrever basta realizar o registro neste link.

Além do representante da Susep, o evento contará com a participação de: Ahmed Khatib, gerente Técnico do Ibracon; Erika Ramos, coordenadora do Grupo de Trabalho (GT) Seguradoras do Ibracon; e Tais Rossi, membro do GT Seguradoras do Ibracon.

Para Caldas, o evento será uma ótima oportunidade para o esclarecimento de possíveis questões que existam, a menos de um mês do primeiro reporte do relatório para a Susep.

N.F.

Revista Apólice