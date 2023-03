Susep melhora consulta às apólices do seguro garantia através do SRO

A Susep (Superintendência de Seguros Privados) publicou na última segunda-feira, 27 de fevereiro, uma nova versão da consulta às apólices do seguro garantia. O serviço, que recebe cerca de 8.000 acessos por mês, passa a disponibilizar informações de apólices registradas no SRO (Sistema de Registro de Operações).

Com a nova consulta, segurado e tomador do seguro receberão informações mais completas sobre suas apólices como prêmio, vigência, objeto segurado e coberturas. Após período de testes, serão também descontinuadas as obrigações de registro do seguro garantia de que tratam a Resolução CNSP nº 143/05 e a Circular Susep nº 326/06, concentrando as informações somente no SRO.

O SRO é um projeto de modernização do envio de dados à Susep pelo mercado supervisionado através das empresas cadastradas como registradoras de operações de seguros, previdência complementar aberta, capitalização e resseguros. O sistema já recebe registros das operações de seguros e abrangerá as operações de previdência complementar aberta, capitalização e resseguros até o fim de 2023. Consta do plano de serviços do SRO estender as consultas de apólices a outros produtos de seguros, previdência complementar aberta e capitalização e resseguros através do portal gov.br, permitindo ao consumidor identificar todas as suas apólices, bilhetes e certificados.

Hugo Mentzingen, gerente da implantação do SRO, explica que o Sistema contribui com a implementação do Open Insurance, que prevê o compartilhamento de dados dos clientes entre sociedades seguradoras, Insurtechs e demais supervisionadas pela Susep por meio de APIs. “Todo esse trabalho visa a aprimorar e automatizar mecanismos de supervisão, ampliar a concorrência entre empresas e trazer maior transparência para o consumidor”, aponta.

N.F.

Revista Apólice