SulAmérica realiza encontro com corretores e parceiros em Salvador e Recife

Compartilhar no

Compartilhar no

Dando continuidade ao Road Show da SulAmérica por diversas capitais do Nordeste, a seguradora promoveu no dia 8 de março um encontro entre o diretor comercial de Vida, Previdência e Investimentos, Marcelo Mascaretti, corretores de seguros e parceiros locais em Salvador (BA). Uma semana depois, no último dia 15, foi realizada uma nova rodada de encontros em Recife (PE), onde o CEO das verticais de Investimentos, Vida e Previdência da empresa, Marcelo Mello, participou da inauguração de uma nova filial local da companhia.

Nas duas ocasiões, os executivos reuniram os parceiros locais para falar sobre as novidades no portfólio de Vida, Seguro Viagem, Previdência e Investimentos, e as oportunidades existentes nestes segmentos para o portfólio dos corretores de seguros.

Na Bahia, Mascaretti esteve acompanhado da gerente regional, Janaina Leal, e de Raphael Cunha, superintendente regional do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Eles agradeceram a parceria do mercado de corretores da Bahia e o crescimento expressivo que a companhia testemunhou em Vida, Previdência e Seguro Viagem na comparação entre 2022 e o ano anterior: nos produtos de Vida, o mercado baiano registrou 21% mais vendas do que em 2021; em Previdência o crescimento foi de 268% e em Seguro Viagem o aumento foi de 205%.

Já em Pernambuco, Mello, Mascaretti e Cunha reuniram os corretores de Recife para falar sobre o portfólio de produtos que levam proteção financeira e planejamento familiar para os clientes. No mesmo evento, foi inaugurada a nova filial Recife da SulAmérica, já plenamente concebida dentro do novo modelo de filiais da companhia.

“Este Road Show pelo Nordeste reforça nossa aproximação com os corretores locais. Porque é do olhar deles que nós precisamos na hora de lançar novos produtos, funcionalidades e assistências. São profissionais que conhecem as dores de cada cliente e que nos auxiliam na criação de novas soluções em proteção financeira”, afirmou Mello.

As ações realizadas na região impactaram mais de 200 pessoas, e fazem parte de uma agenda da SulAmérica promovendo visitas com executivos e executivas pelo país.

N.F.

Revista Apólice