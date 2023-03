SulAmérica lança plano regional em Aracaju

A SulAmérica anunciou, no início desta semana, o lançamento do produto SulAmérica Direto Aracaju. Em um evento local para corretores e parceiros, a companhia apresentou o novo produto, que conta com o Hospital São Lucas, Clínica Santa Helena e os laboratórios DNA e Med Diagnóstica como principais parceiros.

A linha de produtos Direto é reconhecida no mercado por ampliar acesso à saúde suplementar, principalmente de pequenas e médias empresas (PME’s), com serviços exclusivos oferecidos pela seguradora ao mercado contratante. O Direto Aracaju abrange 22 municípios da região, oferecendo atendimento de urgência e emergência em mais de 30 hospitais nas principais capitais do Brasil.

“Com uma rede inteligente e qualificada, a SulAmérica oferece as melhores parcerias com prestadores que são referência na região. Além de entregar serviços de saúde de excelência para nossos clientes, também ampliamos as oportunidades de negócios para os parceiros e corretores”, comenta Juliana Caligiuri, vice-presidente Comercial da empresa. Ampliar o portfólio de produtos e serviços da companhia é uma parte fundamental da saúde suplementar, assim como a aproximação de toda a cadeia de saúde, fomentando a sustentabilidade de todo o setor.

O evento contou também com a presença de Raquel Reis, presidente de Saúde e Odonto da seguradora. “O lançamento do Direto Aracaju reforça o quanto a SulAmérica foca em ter uma ampla oferta de produtos com opções que atendam a demanda local, sempre oferecendo serviços de qualidade e que geram sustentabilidade. Com esse produto, conseguimos oferecer um preço atrativo e competitivo, ampliando o acesso à saúde suplementar com prestadores que são referência”, comenta a executiva.

O novo SulAmérica Direto Aracaju abrange 22 municípios. Além da capital de Sergipe, o produto contempla coberturas em Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão, Lagarto, Itabaiana, Barra dos Coqueiros, Estância, Carmópolis, Laranjeiras, Maruim, Itaporanga d’ajuda, Rosário do Catete, Japaratuba, Santo Amaro das Brotas, Areia Branca, Pirambu, Riachuelo, Malhador, Siriri, General Maynard, Divina Pastora e Santa Rosa de Lima.

N.F.

Revista Apólice