SulAmérica lança linha de produtos Odonto Individual

A SulAmérica acabou de reposicionar seus produtos da linha Odonto. Com novos planos odontológicos individuais, que contam com cobertura ampliada de serviços e mais de 200 procedimentos adicionais liberados, a companhia anunciou novos benefícios para seus clientes.

“Além de soluções para os beneficiários e beneficiárias, a empresa busca também oferecer as melhores experiências para os parceiros de negócios. Com essas novidades, conseguimos entregar benefícios ainda mais completos para quem busca um plano odontológico”, comenta Juliana Caligiuri, vice-presidente Comercial da seguradora.

Por meio de quatro novos planos, a companhia apresenta opções com diferenciais que variam de acordo com as necessidades dos clientes, oferecendo também serviços de clareamento dentário, documentos odontológicos e ortodontia. Os novos planos são:

SulAmérica Odonto Mais: Com cobertura ampliada, oferece manutenção da saúde bucal e mais de 200 procedimentos;

SulAmérica Odonto Mais Clarear: Oferece cobertura ampliada e clareamento com manutenção e beleza do sorriso, além de clareamento com moldeira;

SulAmérica Odonto Mais Doc: Conta com cobertura ampliada, além de documentação com manutenção e apoio diagnóstico com os mais modernos exames ortodônticos;

SulAmérica Odonto Mais Orto: Oferece cobertura ampliada, documentação e Ortodontia com manutenção, além de tratamento ortodôntico completo e aparelho fixo (instalação e manutenção)

Junto a esses lançamentos, a seguradora traz ainda um programa de desconto progressivo para dependentes e elegibilidade para toda a família (até 3º grau consanguíneo). Além dos novos benefícios, os clientes contam também com plano anual sem carência (e-commerce), descontos de até 70% em farmácias (em medicamentos e itens de higiene pessoal), acesso ao Clube de descontos SulAMais e uma rede credenciada qualificada com abrangência nacional.

A expansão da oferta de serviços de Odonto está em linha com a proposta da companhia de entregar Saúde Integral para seus beneficiários e beneficiárias. “Promover saúde odontológica é fortalecer a Saúde Integral. Dentro deste posicionamento, o cuidado com a saúde bucal está diretamente ligado à saúde física, bem-estar, autoestima e com a saúde do bolso e finanças”, afirma Hebe Castro, superintendente de produtos da SulAmérica.

Atualmente, a seguradora conta com 2,1 milhões de beneficiários na carteira de Odonto, e a expectativa é crescer ainda mais. “Cada vez mais as pessoas têm se conscientizado sobre a importância dos cuidados com a saúde bucal. Com esses novos lançamentos de planos odontológicos, os beneficiários e beneficiárias passam a ter acesso a um portfólio completo para todas as necessidades de prevenção, tratamento e apoio no controle das principais patologias bucais, sempre com uma ampla rede credenciada em todo o Brasil”, destaca Solange Moretto, superintendente Comercial Odonto.

Em breve, a SulAmérica Odonto ampliará a oferta com novos produtos também para clientes PME e Empresariais.

N.F.

Revista Apólice