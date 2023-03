SulAmérica Direto Mais chega a Fortaleza

Anunciado em dois eventos que reuniram médicos, parceiros, corretores e corretoras da SulAmérica na região, além de executivos da companhia, o SulAmérica Direto Mais Fortaleza é o mais recente produto de prateleira da seguradora. Com uma estratégia de negócios diferenciada, o produto traz uma comercialização regional, rede de excelência, um time especializado de saúde, abrangência nacional e o melhor custo-benefício.

Com este lançamento, a companhia amplia o portfólio de soluções em seguros de saúde para empresas com sede na capital cearense. Após estudar a região para entender as necessidades locais, a empresa anunciou a chegada do produto de midticket na noite da última terça-feira, 28 de fevereiro.

“Identificamos em Fortaleza a oportunidade de facilitar o acesso à saúde para um número cada vez maior de pessoas. No Direto Mais Fortaleza o cliente encontrará uma rede qualificada de prestadores com custo acessível e toda a segurança da marca SulAmérica. Além disso, estamos com um desconto promocional de 15% até o final de março”, comenta Juliana Caligiuri, vice-presidente Comercial da SulAmérica.

O lançamento do produto reforça a importância da praça para a companhia, que busca facilitar o acesso à saúde para um número cada vez maior de pessoas. Fortaleza é a primeira capital, fora do eixo Rio-São Paulo, a receber a novidade. As redes parceiras do Direto Mais contam com cinco hospitais especializados, além de diversas opções de rede ampla. Entre os parceiros estão: Hospital São Carlos, Hospital Gênesis e os Laboratórios Boghos e Emílio Ribas.

Além disso, até o dia 31 de março de 2023, a companhia oferece desconto de 15% para as empresas que contratarem o plano. A oferta está em linha com o posicionamento de marca da SulAmérica na região, que no início do ano, lançou uma campanha exclusiva para a capital cearense, também com 15% de desconto em todos os planos de saúde da seguradora. “Essa é a nossa forma de agradecer aos fortalezenses pela parceria e reforçar nossa missão de oferecer as melhores soluções no cuidado com a Saúde Integral”, finaliza Juliana.

N.F.

Revista Apólice