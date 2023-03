Suhai Seguradora é a principal patrocinadora do Festival Interlagos 2023

A Suhai Seguradora é a patrocinadora âncora da edição 2023 do Festival Interlagos, organizado pela Revista Duas Rodas, que acontece entre os dias 22 e 25 de junho no Autódromo de Interlagos, localizado na zona sul da cidade de São Paulo. O autódromo sedia os principais campeonatos nacionais e internacionais do esporte a motor, como a Suhai 400 Cup, categoria que integra a programação do SuperBike Brasil, além de ser palco do GP de São Paulo (antes, GP do Brasil) de Fórmula 1.

Durante o Festival, o cenário se transforma: Interlagos abre as portas por quatro dias para as principais marcas de motocicletas e diversos outros atores dentro do cenário nacional de duas rodas, além de oferecer ao público a oportunidade de pilotar diversos modelos disponíveis no mercado brasileiro pelas retas e curvas do tradicional circuito da capital paulista, que possui 4.309 metros. A quinta edição consolida o formato do evento, focado na oferta de experiências únicas aos visitantes, no principal evento de experiência no mundo.

A parceria da seguradora com o Festival Interlagos reforça a importância da inclusão e diversidade, tão presente na comunicação e posicionamento da marca. A presença da empresa no festival será notada em toda comunicação pré-evento e também nas ativações durante o evento. A marca irá oferecer experiências exclusivas, brindes e outras ações durante todo o evento.

“Estamos confiantes de que esta iniciativa será uma excelente oportunidade para aumentar a visibilidade da nossa marca junto ao público-alvo. Além disso, como o evento é democrático e plural, reforçará o nosso compromisso em ser uma seguradora mais acessível. A marca Suhai terá uma oportunidade única de se conectar e estreitar o relacionamento com uma ampla diversidade de amantes das duas rodas, tornando-se uma experiência inesquecível para todos”, diz Janaína Iziquiel, diretora de marketing e comunicação da companhia.

“A chegada da Suhai ao Festival Interlagos nos enche de orgulho. Ter a líder do mercado de seguros de motocicletas ao nosso lado coroa o trabalho que fizemos nas primeiras quatro edições do evento. Durante esses anos conseguimos atrair cada vez mais fabricantes e fazer do Festival o palco de lançamentos de novos modelos, mas faltava ter ao lado a principal seguradora do setor. Esperamos que essa parceria traga muitos frutos para todos os envolvidos”, acrescenta Marcio Saldanha Marinho, idealizador do Festival Interlagos e CEO da Revista Duas Rodas.

Em 2022, segundo a organização do Festival Interlagos, mais de 40 mil pessoas visitaram o evento e mais de 6.500 test-rides foram realizados. Para a edição 2023, a expectativa é de superar o número de visitantes e realizar mais de 8 mil test-rides nas quatro pistas dedicadas aos testes neste ano.

Serviço

Evento: Festival Interlagos – Motos

Data: 22 a 25 de junho de 2023 (quinta, sexta-feira, sábado e domingo)

Local: Autódromo de Interlagos (Av. Senador Teotônio Vilela, 261 — Interlagos, São Paulo, SP)

Estacionamento: Gratuito para motos (entrada pelo portão 7, na Av. Autódromo,1); para carros: R$50, com acesso pela Av. Jacinto Julio, 13.311; vagas limitadas à disponibilidade no local.

Horário: De quinta a domingo, das 8h às 20h.

Entrada: Gratuita para crianças de até dez anos; de 11 a 17 anos: R$ 35 (meia-entrada); adultos: R$ 70; para pacotes de test-ride, acesse este link.

N.F.

Revista Apólice