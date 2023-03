Sincor-SP reestrutura comissões com novos coordenadores

No dia 28 de fevereiro, os Diretores Regionais, VPs e a Diretoria Executiva do Sincor-SP (Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo) se reuniram em mais um Encontro de Lideranças. Na ocasião, foi anunciada a reestruturação de algumas comissões da entidade, com novos coordenadores escolhidos para o cargo.

Na Comissão do Comitê Jurídico, cujo objetivo é orientar o corretor de seguros de modo preventivo, agregando conhecimento atual sobre as consequências jurídicas de sua atividade, o escolhido para a coordenação foi Adilson Neri Pereira.

Ivan Takateru Kurihara Jr. vai assumir como coordenador da Comissão de Riscos Patrimoniais, responsável por analisar as principais dificuldades operacionais dos corretores de seguros em riscos patrimoniais, e propor soluções, além de verificar clausulados e solicitar mudanças junto às companhias de seguros.

O corretor de seguros Leandro Giroldo também é um novo integrante do Sincor-SP, compondo o Conselho Editorial do JCS para contribuir com novas ideias. O jovem profissional é podcaster e tem muito a acrescentar para a área de Comunicação.

Por fim, na Comissão de Saúde Suplementar e Odontológico, responsável por conscientizar os corretores de seguros sobre a importância de estar engajado neste nicho, a nova coordenadora é Vanessa Mendes Leite. “Quanto mais o associado está sendo assistido por profissionais, melhor é o benefício para se oferecer”, afirmou.

* Fonte: Sincor-SP