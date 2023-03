Sincor-SP e Sindseg-SP arrecadam doações para o Litoral Norte

O Sincor-SP (Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo) e o Sindseg-SP (Sindicato das Seguradoras no estado de São Paulo) se uniram novamente para ajudar o próximo, em mais uma ação da campanha conjunta Seguro Solidário.

As duas entidades estão recebendo doações para compra de água, cesta básica e materiais de higiene para levar às vítimas da tragédia no Litoral Norte de São Paulo. O Sincor-SP e o Sindseg SP já vão doar 1 mil cestas básicas e 500 kits de higiene, e estão convidando corretores de seguros e executivos de seguradoras para contribuírem como puderem, incentivando colaboradores e amigos a ajudarem também.

“Estamos acompanhando a tragédia que atingiu o litoral do estado de São Paulo e nós, corretores de seguros, não poderíamos ficar inertes a essa situação. Junto ao Sindseg-SP lançamos a campanha e já garantimos 1 mil cestas básicas e 500 kits de higiene, mas, com a ajuda dos profissionais do mercado, vamos multiplicar muito o número de itens doados”, afirma Boris Ber, presidente do Sincor-SP.

As doações, em qualquer valor, serão destinadas à compra de mais cestas básicas e kits de higiene. A campanha é válida até o dia 31 de março e a chave Pix é [email protected].

“Vamos juntos mostrar o importante papel do setor de seguros como agente do bem-estar social”, enfatiza Ber.

N.F.

Revista Apólice