Seguros Unimed lança plano de saúde voltado para Salvador

A Seguros Unimed reforçou sua atenção especial para necessidades específicas do público de Salvador e todo estado da Bahia, com o lançamento do “Essencial Salvador”, nova modalidade do seu portfólio de Seguro Saúde. Em 2022, comparado com 2021, a seguradora registrou um aumento de 24,11% em seu faturamento na região, superando a marca de R$ 4 milhões de faturamento nos produtos Saúde. Se levar em consideração os dois primeiros meses de 2023, o crescimento é ainda maior, subindo para 27,55%.

O Essencial Salvador possui uma série de características vão ao encontro da tendência no mercado de saúde suplementar, como a oferta de uma modalidade pré-pagamento, reembolso para consultas e terapias, benefícios como desconto em medicamentos, assistência PME e garantia funeral, opção com e sem coparticipação, além do incentivo à Atenção Primária à Saúde (APS), primeiro passo para o percurso assistencial direcionado e coordenado. Neste modelo, os segurados poderão optar por esse tipo de atendimento assistencial e o prestador designado para atenção primária fará o direcionamento e coordenação do percurso assistencial para os demais níveis de atendimento.

Com o novo produto, os beneficiários poderão fazer consultas via SuperApp, aplicativo exclusivo da Seguros Unimed, além de contar com os serviços de hospitais como Agenor Paiva, Hospital da Cidade, Santo Amaro, Jorge Valente, Day Horc, Prohope, Probaby, Hospital da Bahia, além do Sanatório São Paulo. Os laboratórios Delfin e A+ também fazem parte da rede do Essencial Salvador.

“O novo produto oferece um plano de saúde com preços acessíveis e ampla cobertura. O Essencial foi desenhado para empresas de pequeno e grande porte, e pode ser adquirido nos modelos com ou sem coparticipação. Ambos oferecem o produto odontológico sem custo”, explica Rodrigo Aguiar, superintendente Comercial e de Produtos Saúde e Odonto da Seguros Unimed.

Vendas pela plataforma ‘Acelera’

Corretores com clientes PMEs podem utilizar a ferramenta ‘Acelera’, hospedada no Portal do Corretor para simular cotação e enviar propostas. Em poucos minutos e para empresas com até 99 vidas.

A operação tem início com a inserção do CNPJ da empresa interessada. Dessa forma, algumas informações são preenchidas automaticamente, tornando o processo mais rápido. Logo em seguida, o cliente recebe a proposta por email e já pode preencher o questionário de saúde para dar prosseguimento à compra.

N.F.

Revista Apólice