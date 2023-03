Seguros Unimed inclui produto Vida Individual em ferramenta online

Um dos lançamentos mais recentes da Seguros Unimed, braço segurador e financeiro do Sistema Unimed, é a ferramenta Calcule+, solução online, com navegação simples e intuitiva, criada para aprimorar e agilizar o processo de venda do seguro de vida pelos corretores. A ferramenta possui diferenciais como assinatura digital, transmissão da proposta e planos que podem ser personalizados de acordo com o perfil do cliente.

Agora, o corretor pode ofertar produtos de Vida Individual, Acidentes Pessoais, Seguro de Renda por Incapacidade Temporária, Garantia Funeral, 4 opções de planos para Doenças Graves (que cobrem até 24 patologias) e mais de 14 serviços de assistências. Além disso, o segurado conta com benefícios como: Telemedicina, Sorteio Mensal de Capitalização e Clube de Vantagens.

“Essa expansão do uso do Calcule+ faz parte da estratégia para acelerar novos negócios dentro das nossas diretrizes de inovação, usando tecnologia para contratações mais rápidas e seguras, tanto para o corretor quanto para o cliente”, comenta Wilson Leal, diretor de Mercado e Tecnologia da Seguros Unimed.

Seguro de Vida Individual

Dados da FenaPrevi (Federação Nacional de Previdência Privada e Vida) apontam que as modalidades Vida (individual e coletivo) arrecadaram um total de R$ 57,8 bilhões no ano de 2022, um incremento de 13,12% sobre o acumulado do ano anterior. Esse movimento se deve pelo novo olhar dos brasileiros em relação às adversidades e proteção de familiares caso eles precisem contar com apoio financeiro.

No entanto, o superintendente Comercial e de Produtos Vida, Previdência e Ramos Elementares da Seguros Unimed, Rodrigo Borges, lembra que o segurado não precisa fazer essa contratação apenas com a finalidade de cobertura em caso de morte.

“O nosso segurado, além de contar com taxas mais competitivas, pode desfrutar de uma série de benefícios. Oferecemos também dois módulos de contratação para o SERIT, com opção de franquia para sete ou dez dias; e o Seguro Mulher com diversas coberturas, como diagnóstico de câncer feminino e diária de internação hospitalar, podendo ainda preencher a Declaração Pessoal de Saúde e assinar a proposta digitalmente”, finaliza o executivo.

N.F.

Revista Apólice