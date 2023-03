Seguros Unimed disponibiliza consultoria gratuita sobre Previdência Privada

A Seguros Unimed, braço segurador e financeiro do Sistema Unimed, tem a preocupação e objetivo de ser uma referência de informação para os clientes. Seguindo essa diretriz, a companhia anunciou que passou a oferecer desde setembro do ano passado uma consultoria virtual e personalizada, para esclarecimento de dúvidas a respeito da aplicação na Previdência Privada.

Este serviço foi implementado em sua plataforma digital, o SuperApp, justamente pelo fato de a seguradora observar o crescimento do interesse da população em adquirir esta modalidade de investimento. De acordo com dados da FenaPrevi (Federação Nacional de Previdência Privada e Vida), entre janeiro e novembro de 2022, foram registrados 13,9 milhões de planos de previdência privada abertos, com arrecadação total de R$ 140,7 bilhões. Esse valor é 12,2% maior que a comparação com o mesmo período de 2021.

O atendimento é realizado por colaboradores, especialistas em Previdência Privada. Todos os clientes com acesso ao aplicativo poderão agendar uma consultoria online. Para solicitá-la, basta acessar a opção “consultoria” no menu do SuperApp, e seguir as etapas seguintes. O cliente, então, receberá um link de acesso para o atendimento na data e horários combinados.

O recurso funciona de forma muito parecida com a teleconsulta de medicina, mas voltado para sanar dúvidas sobre Previdência Privada. “Notamos que essa alternativa de aplicação ainda gera muitos questionamentos entre os segurados. Perguntas recorrentes sobre ‘como investir’, ‘por quanto tempo e qual o valor necessário do aporte’, ‘diferenças entre VGBL e PGBL’, por exemplo, são algumas que pairam entre os clientes antes de iniciarem o investimento. Agora, eles podem fazer uma consultoria personalizada e aplicar suas economias de maneira fácil e segura”, explica Viviane Mussolini, head de Previdência da Seguros Unimed.

A consultoria pode ser agendada a qualquer momento, mas o atendimento personalizado com um especialista acontece apenas durante o horário comercial.

Revista Apólice