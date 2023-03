Saúde suplementar registra 30.7 mi de beneficiários em planos odontológicos

Os dados de beneficiários de planos de saúde referentes a janeiro de 2023 estão disponíveis na Sala de Situação, ferramenta de consulta do portal da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). No período, o setor totalizou 50.281.473 de usuários em planos de assistência médica. Já os planos exclusivamente odontológicos registraram 30.715.165 usuários, mantendo o amplo crescimento do ano passado.

Nos planos médico-hospitalares, em um ano, houve crescimento de 1.348.662 beneficiários em relação a janeiro de 2022. Já comparativo de janeiro de 2023 com dezembro de 2022, houve uma queda de 128.138 usuários. No caso dos planos exclusivamente odontológicos, somaram-se 2.000.848 beneficiários em um ano; e 112.631 na comparação de janeiro de 2023 com dezembro de 2022.

Nos estados, no comparativo com dezembro de 2022, o setor registrou evolução de beneficiários em planos de assistência médica em 22 unidades federativas, sendo São Paulo, Minas Gerais e Paraná os que tiveram o maior ganho em números absolutos. Entre os odontológicos, as 27 unidades federativas registraram crescimento no comparativo anual, sendo São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, os estados com maior crescimento em números absolutos.

Importante destacar que os números podem sofrer alterações retroativas em razão das revisões efetuadas mensalmente pelas operadoras. As tabelas de evolução de beneficiários por tipo de contratação do plano e por UF em diferentes competências estão disponíveis no link.

