Sancor Seguros Brasil apresenta nova COO

Desde o início deste ano, Kaine Cristine está como COO (Chief Operating Officer) da Sancor Seguros Brasil. A executiva é a primeira mulher a assumir um cargo de diretoria da matriz brasileira.

Em sua trajetória profissional, Kaine conta com mais de 10 anos de experiência dedicados ao mercado de seguros, destes, aproximadamente seis anos como auditora e consultora de aspectos atuariais, onde era responsável pela carteira de Grandes Riscos.

Na Sancor Seguros, Kaine atuou como especialista e conquistou espaço como gerente atuarial, com foco em dados, reservas, regulatórios, produtos, resseguros e inteligência de mercado.

Kaine é formada em ciências atuariais pela UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), com pós-graduação em MBA Business Intelligence pela UniCesumar. Além disso, ela é membro do Instituto Brasileiro de Atuária e certificada pela IBA (Instituto Brasileiro de Atuária) como atuário técnico e auditor atuarial.

Este fato marca os novos passos da seguradora, que neste ano completa 10 anos de atuação no Brasil e está sob comando de Edward Lange, CEO desde agosto de 2022.

N.F.

