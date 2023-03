Sabemi fecha parceria com a Sodexo

Em busca da expansão e da consolidação da marca no mercado nacional de seguros, a Sabemi Seguradora acabou de fechar uma parceria com a Sodexo, líder global em serviços de qualidade de vida. A parceria resulta em uma oferta ainda maior de serviços que o benefício Sodexo Combustível Pass oferece. A partir de agora, todos os titulares do Combustível Pass da Sodexo terão acesso a assistência jurídica e traslado (táxi) em casos de acidentes, além do seguro de pessoas que já oferece guincho, socorro mecânico, chaveiro, entre outros.

“Este é mais um movimento da Sabemi rumo ao crescimento da sua atuação em todas as verticais do mercado de seguros coletivos. Estamos muito felizes de dar este passo ao lado de um parceiro estratégico tão relevante como a Sodexo Benefícios e Incentivos”, afirma o head Nacional de Seguros da seguradora, Thiago Schmidt.

Segundo a head Regional de Seguros, Janaina Serra, a parceria está alinhada com o novo posicionamento do modelo de negócios da seguradora, anunciado recentemente com vistas à comemoração dos 50 anos de fundação da empresa, que serão celebrados em setembro de 2023. “Estamos muito satisfeitos em ampliar nosso portfólio de clientes ativos com um parceiro de tamanha expressividade como a Sodexo”, explica Janaina.

Quem deve ganhar com o anúncio da parceria são os usuários do benefício Sodexo Combustível Pass, que terão ainda mais segurança e comodidade. “Essa parceria surge em consonância com nosso objetivo de sempre oferecer aos nossos clientes as melhores experiências e reforça a atuação da corretora de seguros Sodexo com soluções inovadoras que promovam a qualidade de vida”, afirma Raquel Guerreiro, gestora de Produtos e Serviços Sodexo.

N.F.

Revista Apólice