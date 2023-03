Revista Apólice – Edição #284

Em janeiro/fevereiro apresentamos as perspectivas dos executivos do mercado para 2023, além de um especial sobre prestação de serviços, com destaque para a Dekra e o Grupo Fox. A Kipp Saúde estampa a capa para mostrar seus novos produtos dedicados às PME's, com foco no Atendimento Primário à Saúde