Retomada do seguro automóvel está entre as melhores perspectivas do setor

Para 2023, além da manutenção da alta do seguro de vida vida, as melhores perspectivas são da retomada do crescimento do automóvel, juntamente com a subida do agro.

O seguro de vida deve crescer com a nova normativa que diz que os seguros resgatáveis serão tributáveis, sem falar que o apelo do produto vai continuar, até porque o brasileiro aderiu ao produto após a pandemia. Já em relação ao agronegócio, sabemos que o governo anterior atuou com força no segmento, e este deve buscar investir também.

Mas o destaque do ano certamente será o segmento de automóvel. As pessoas estão voltando a comprar, está havendo movimento de venda de carros novos e usados. E todas as gestões do governo Lula foram de incentivo à indústria automobilística, que é sua origem, então esta deve impulsionar com a oferta de crédito. De acordo com o INDS (Índice Neurotech de Demanda por Seguros), a demanda por seguro automóvel em janeiro cresceu 2,27% na comparação com dezembro de 2022.

A valorização dos veículos usados afetou a tabela FIPE e reaqueceu o mercado de forma geral. Assim, além do aumento da demanda, vemos a elevação dos preços, o que favorece o negócio para os corretores de seguros. De acordo com o IPSA (Índice de Preços do Seguro Automóvel), da insurtech TEx, o valor do produto teve alta de 6,6% em janeiro, retornando ao patamar mais elevado de 2022. Com isso, o índice apresenta aumento de 15,7% no acumulado dos últimos 13 meses e na comparação com dezembro, sinaliza alta de 3,1% em janeiro. O aumento tem o lado negativo de ocasionar perda de itens, com segurados que deixam de renovar o seguro, mas a situação deve se equilibrar em breve.

O setor de seguros é evidenciado nas situações de crise e em tragédias, quando se tangibiliza para a sociedade. Assim como cresceu o interesse pelo seguro de vida e de saúde após a pandemia, as divulgações do atendimento das seguradoras na tragédia do litoral norte de São Paulo fizeram uma excelente propaganda – infelizmente, mais uma vez na dor – das entregas da indústria de seguros.

Conversei com executivos da principal seguradora de automóvel do Brasil, que confirmaram a movimentação positiva no ramo automóvel. Eu já esperava esse cenário e vinha me preparando. Gosto de antecipar as tendências na MisterLíber, por isso estou triplicando a força de vendas de seguro automóvel nas unidades da corretora de seguros em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Da mesma forma, paralelamente, estou incrementando a carteira de vida, que sempre será meu principal foco, fomentando novos negócios, ainda com o apelo da maior conscientização das pessoas. O segredo é diversificar a carteira, para ter oportunidade de seguir crescendo em todos os cenários.

* Por Josusmar Sousa, CEO da Mister Líber Corretora de Seguros e presidente Brasil da MDRT