Qualicorp firma parceria para oferecer planos de saúde no ES

A Qualicorp fechou parceria com a São Bernardo Saúde para a oferta de planos de saúde coletivos por adesão no estado do Espírito Santo, região sudeste do país. As mensalidades custam a partir de R$ 164,68, a depender do produto escolhido e idade do beneficiário.

Os convênios serão ofertados na modalidade com coparticipação, isto é, com participação na despesa a ser paga pelo titular do plano sempre que uma consulta, exame ou procedimento médico for realizado. São sete opções de planos que abrangem cuidados ambulatoriais e hospitalares, com obstetrícia.

“Estávamos ansiosos por ter a São Bernardo em nosso portfólio, pois a operadora é muito respeitada e querida no estado do Espírito Santo. Os planos possuem preços acessíveis e uma rede ampla, vindo para atender as necessidades dos nossos Clientes capixabas”, conta Danielle Costa, superintendente comercial da Qualicorp na região.

A São Bernardo Saúde conta com mais de 90 mil vidas no estado. “Temos uma infraestrutura para atender os nossos beneficiários com os melhores hospitais e a melhor rede credenciada. Temos certeza de que essa parceria estratégica com a Qualicorp será um sucesso de vendas no mercado”, afirma Fernando Aguiar, diretor comercial da operadora.

Os planos das categorias Azul e Way podem ser comercializados em todos os municípios capixabas. O plano Regional Vix é válido para as cidades de Aracruz, Cariacica, Guarapari, Serra, Vila Velha e Vitória. Já os planos da categoria Premium compreendem os municípios de Águia Branca, Água Doce do Norte, Aracruz, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Cariacica, Colatina, Ecoporanga, Ibiraçu, João Neiva, Linhares, Marilândia, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, Rio Bananal, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São Mateus, Serra, Sooretama, Vila Pavão, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.

Podem aderir aos planos de saúde da São Bernardo Saúde os profissionais registrados nas seguintes entidades: ABRABDIR (advogados e bacharéis em direito), ABRACEM (profissionais liberais), AFB (fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais), AMB (médicos), ANACOM (empregados do comércio), FNA (arquitetos e urbanistas), GASP (servidores públicos), UBE (estudantes), UBES (estudantes secundaristas) e UNE (estudantes universitários).

Campanha para corretores

A Qualicorp ofertará um cyber bônus para os corretores parceiros na venda dos planos. A bonificação da vigência 15/03 varia de R$ 425 a R$ 575, a depender da categoria do plano contratado.

N.F.

