Prudential do Brasil lança novas coberturas

A Prudential do Brasil acabou de lançar três coberturas opcionais para os atuais e novos segurados: Cirurgia, Cirurgia Ampliada e Quebra de Ossos. Os novos produtos podem ser contratados com os seguros Vida Inteira e Temporário, e em breve, serão adicionados ao seguro Prudential Proteção em Vida.

Esse é mais um passo que a seguradora dá em direção ao fortalecimento do conceito de soluções para serem utilizadas em vida. Um dos grandes diferenciais desses lançamentos é a possibilidade de o segurado receber múltiplas indenizações, já que as três novas coberturas são cumulativas com outras existentes, como doenças graves, perda de autonomia pessoal e renda hospitalar, possibilitando assim uma proteção suplementar abrangente para os cuidados com a saúde.

O diretor de Produtos da Prudential do Brasil, Dennys Rosini, explica que, dessa forma, o cliente terá uma proteção financeira ainda maior em situações imprevistas. “Se o cliente tem um câncer e precisa ficar internado para uma cirurgia, por exemplo, ele poderá receber o benefício correspondente à diária de internação hospitalar, mais as coberturas de cirurgia e de doenças graves, desde que todas estejam vigentes em sua apólice”, afirmou.

Um outro ponto importante a destacar é que as duas novas coberturas opcionais, Cirurgia e Cirurgia Ampliada, são complementares e podem ser contratadas juntas. Caso uma determinada cirurgia seja coberta por ambos os produtos, o segurado poderá receber as duas indenizações que podem chegar até R$ 200 mil. Cabe ressaltar que a apólice continua válida mesmo após a utilização das coberturas e ainda com a possibilidade de novas indenizações de cirurgias a cada doze meses. A cobertura opcional de quebra de ossos prevê também múltiplas indenizações e o pagamento de 50% a mais em casos de fratura exposta.

“Percebemos uma janela de oportunidade no mercado com as coberturas opcionais de cirurgia e quebra de ossos. Faz parte do compromisso Prudential contribuir para a saúde e bem-estar dos nossos clientes e oferecer produtos completos que atendam às necessidades individuais. Nosso foco é proporcionar proteção financeira e qualidade de vida a cada um de nossos atuais e futuros segurados e suas respectivas famílias”, disse Rosini.

