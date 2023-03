Primeira mulher presidente do CCS-RJ diversifica a programação

Dia Internacional da Mulher – Após ser eleita a primeira mulher presidente do CCS-RJ, em dezembro de 2022, Fátima Monteiro, CEO da Flanci Corretora de Seguros atualiza a agenda de 2023 com eventos técnicos, sociais e inclusivos.

Com firmeza e coragem, Fátima Monteiro faz uma defesa incondicional das mulheres do mercado. “A importância de as mulheres estarem, hoje, no comando desse universo masculino e atuando de forma análoga ao homem, faz com que os profissionais do mercado olhem de forma diferente para elas e vejam que somos capazes para estar onde nós queremos e não onde acham que devemos estar”.

Perseverar – A líder feminina define o seu papel nesse mercado ainda carente de participação das mulheres: “Ser exemplo de determinação e foco sem perder a ternura jamais”. E arremata deixando um conselho para quem está chegando: “Na vida, #desistir jamais#”.

“Aproveito a oportunidade para parabenizar todas as profissionais do mercado de seguros pelo Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 08 de março. Uma oportunidade de celebrarmos o empenho, dedicação, criatividade e competência das trabalhadoras do setor, em especial, as corretoras de seguros”.

Agenda – O destaque da programação de março será o Dia Internacional da Mulher, que será comemorado em grande estilo com palestras e ações inovadoras, em dia a ser definido e divulgado – entre 20 e 22 de março.

A executiva deseja valorizar e prestigiar ainda mais a Comissão de Mulheres do CCS-RJ, hoje comandada por Sonia Marra, tendo como vice, Márcia Simplício, além de intensificar a interação com as demais entidades do mercado para promover eventos em parceria.

Outros três eventos serão realizados em março: Chá da Tarde com HDI, dia 09/03 (só para sócios); 14/03 – Podcast com Patricia Disconsi, Superintendente Comercial Regional do Sul, Rio de Janeiro e Espírito Santo da SulAmérica. O programa ficará disponível no canal de Youtube do Clube Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro – YouTube. E no dia 28 de março será realizado o tradicional almoço dos associados.

Paralelamente, a líder alinhava e aposta no projeto Clube Jovem Seguro – “uma forma que eu encontrei de retribuir tudo que recebi nesse mercado”. Trata-se de um projeto de formação profissional de jovens carentes, de 16 a 17 anos, para o mercado de seguros.

“Cada um de nós vai doar uma parte do seu tempo para dar aulas sobre introdução e teoria do seguro; seguros de RE, Benefícios etc. para prepará-los para trabalharem em seguradoras e corretoras. As seguradoras serão as patrocinadoras e os jovens receberão uniformes e lanches”, explica a presidente do CCS-RJ.

Perspectivas – A executiva acredita que novos desafios em 2023 virão para o mercado face ao novo governo, a influência da guerra da Ucrânia, a inflação mundial e queda do poder aquisitivo da população. “Entretanto, as inovações em gestão, encantamento no atendimento ao segurado, novos produtos, personalização e tecnologia são estratégias fundamentais para metas de crescimento profissional para os antigos e novos corretores”, afirma.

A grande vantagem para os profissionais do mercado, segundo Fátima, “é que o mercado brasileiro de seguros ainda é uma criança comparado às economias mais fortes e maduras, pois representa em média 4,1% do PIB enquanto a média mundial fica em torno de 7,3%. Isto nos mostra como podemos crescer e alavancar o mercado e ter um lugar de destaque no PIB e abre um leque de oportunidades para nós mulheres”.