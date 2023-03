Pottencial Seguradora anuncia novo head de Patrimoniais

A Pottencial Seguradora anunciou a chegada de mais um importante e estratégico reforço para o time. Com mais de 22 anos de experiência no mercado securitário e passagens por grandes empresas do setor, experiência nas áreas comercial e técnica, Ivan Santos assume como head de Patrimoniais para dar ainda mais robustez ao plano de crescimento da companhia.

Para o executivo, é um orgulho representar uma empresa que, apesar de jovem na indústria de seguros, já conquistou posição de destaque em segmentos como Garantia, Fiança Locatícia e Máquinas. “É uma seguradora moderna, em franca expansão e fazer parte desta história é uma enorme satisfação”, destaca.

Diretora de Produtos da Pottencial, Tatiana Mattar destaca que a contratação do executivo está alinhada ao propósito da empresa, de manter um crescimento expressivo e sustentável por meio de um portfólio diversificado e atendimento de qualidade. “Nossos objetivos são ambiciosos e sabemos da importância de ter ao nosso lado profissionais experientes, competentes e de alta capacidade técnica, como o Ivan, para atingi-los. Estamos felizes e otimistas com sua chegada”, enfatiza a executiva.

Tornar a jornada do cliente mais simples e ágil é o objetivo principal da Pottencial que, para isso, tem investido recorrentemente em tecnologia. Para Ivan, que tem este olhar do cliente, estar atento às necessidades do segurado é passo fundamental para tornar a empresa cada vez mais competitiva. “Esta jornada simplificada que a companhia oferece, com atenção ao cliente em todas as etapas, é, de fato, um diferencial. Além disso, a companhia conta hoje com um time comercial muito qualificado, preparado para atender com excelência os nossos clientes e parceiros em todas as regiões do Brasil”.

Os seguros patrimoniais protegem os patrimônios pessoais e empresariais. Na seguradora, a área abrange os seguintes produtos: Imobiliário, Residencial, Riscos Nomeados, Riscos de Engenharia, Máquinas e Equipamentos e Empresarial.

N.F.

