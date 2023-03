Porto sedia Social Engagement Summit 2023

Na última quarta-feira, dia 15, a Porto recebeu o Social Engagement Summit 2023, evento global sobre tendências e boas práticas de voluntariado pelo mundo. Realizado no Teatro Porto, o encontro foi promovido pela Points of Light, organização internacional de voluntariado, em parceria com o Atados, ecossistema de mobilização social que conecta ONGs, voluntários e empresas, e reuniu representantes de diversas organizações e projetos nacionais e internacionais em prol do voluntariado e do engajamento social.

Mirian Mesquita, gerente de Sustentabilidade da seguradora, participou do painel ‘Casos de sucesso de programas de voluntariado corporativo’ e falou sobre as iniciativas da companhia, que atua com projetos sociais há mais de 20 anos. “Foi uma honra para nós sediarmos este grande evento, ouvir outros profissionais sobre o tema e compartilhar um pouco das nossas ações de impacto social e geração de valor para a comunidade”, conta a executiva.

A Porto conta com três grandes projetos na companhia: o Instituto Porto, a Associação Crescer Sempre e a Associação Campos Elíseos. O Instituto Porto atua há mais de 15 anos para ampliar o acesso à educação, capacitação e incentivo ao empreendedorismo. A Associação Crescer Sempre busca a transformação social por meio da educação de qualidade para atender as necessidades da comunidade de Paraisópolis, zona sul de São Paulo, e a Associação Campos Elíseos, no centro da cidade, promove o engajamento de moradores e comerciantes na preservação e manutenção do bairro.

Mais de 270 mil pessoas já foram beneficiadas por meio de projetos de lei de incentivo e de doações. No programa de voluntariado corporativo, a seguradora engajou no ano passado mais de 700 colaboradores voluntários que, juntos, doaram mais de 5 mil horas para 30 instituições sociais parceiras.

