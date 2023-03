Porto realiza cerimônia de premiação da Campanha Conquistadores

EXCLUSIVO – Visando reconhecer e incentivar os corretores que atuam no mercado de Vida, Previdência e Viagem, a Porto realizou na noite de ontem, 28 de março, no espaço Blue Note, em São Paulo, a cerimônia de premiação da campanha Conquistadores. Em sua 29ª edição, a ação contou com a participação de mais de 27 mil pessoas, sendo 5 mil corretores premiados ao longo de 2022. Destes, 160 foram destaque semestral e 45 foram os “Grandes Conquistadores do Brasil”.

A campanha ofereceu prêmios de até R$ 40 mil para os corretores mais bem posicionados nos rankings finais. Além disso, 80 deles foram premiados por grupo regional, e parceiros com pontuação superior 1 mil pontos também foram contemplados na premiação do último trimestre do ano passado.

Roberto Santos

Na abertura do evento, Roberto Santos, diretor-presidente da seguradora, agradeceu os corretores e ressaltou a importância do seguro de vida para a sociedade:

“Durante a pandemia, onde as pessoas passaram a estar em risco iminente, o seguro de vida cumpriu sua nobre missão e amparou diversas famílias que estavam passando por um momento difícil. Agradeço a todos que participaram e levaram essa importante proteção para tantos brasileiros. Quero lembrar que a campanha de 2023 já está vigente e espero encontrá-los aqui ano que vem”.

No quarto trimestre de 2022, a Porto Seguro, vertical que responde pelos produtos e serviços de seguros da companhia, registrou um aumento de 26,7% nas receitas quando comparado ao mesmo período de 2021. Carlos Gondim, diretor de Vida e Previdência da seguradora, parabenizou o esforço dos corretores. “Esse resultado só foi possível devido ao trabalho de vocês. Vocês fazem parte de um grupo seleto. De todos os corretores que comercializaram Vida e Previdência, vocês são o top 0,2%. Sintam orgulho de ajudarem tantas pessoas a pensarem no seguro como uma ferramenta de planejamento financeiro”.

Rivaldo Leite, CEO da divisão de Seguros da seguradora, também reforçou a importância da campanha, que além de premiar os parceiros forma diversos corretores. “Ano passado foi muito especial para a companhia. Apresentamos crescimento em todos os segmentos e verticais. Além disso, a Porto acabou de ser reconhecida como uma das 16 marcas mais valiosas do Brasil, e isso só foi possível graças aos nossos parceiros. Alcançar essa marca em 2022, que foi um ano tão competitivo e de transformação do mercado, é motivo de muita alegria”.

A diretora Comercial da empresa, Eva Miguel, afirmou que ao longo de 29 edições da Conquistadores, foi possível perceber a evolução da parceria entre a Porto e os corretores:

“Se estamos realizando essa campanha há 29 anos, é sinal de que os parceiros acreditam nos nossos produtos e serviços. Somos gratos pelo relacionamento que construímos diariamente com os corretores, que nos ajudam a ser um Porto Seguro para diversas famílias”.

Nicole Fraga

Revista Apólice