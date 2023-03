Porto lança programa exclusivo para mulheres

Com o objetivo de estimular a potência e o protagonismo de suas colaboradoras, a Porto lançou ontem, 22 de março, o Lidera, um programa institucional dedicado ao desenvolvimento pessoal e profissional de mulheres. O projeto, que conta com trilhas de aprendizagem e oportunidades de networking inspiradores ao longo do ano, é uma ação do Juntos, programa de D&I da seguradora, com a área de Aprendizagem.

Colocando a pauta da diversidade em prática, o Lidera tem foco nas mais de sete mil colaboradoras da empresa pelo país, reforçando o compromisso de valorização, inclusão e transformação sociocultural de dentro para fora, além de potencializar as conexões femininas.

A Porto, que tem 45% de seu time gestor formado por mulheres, deseja continuar avançando. O lançamento do programa e o pontapé inicial ocorreram na matriz da empresa, em São Paulo, com uma palestra presencial com transmissão simultânea para todo o Brasil, proferida por Clarissa Medeiros, mentora de líderes e palestrante sobre liderança feminina.

Durante o encontro de lançamento, Clarissa colocou em pauta temas como autovalorização, autoconhecimento e autoliderança, além da importância da construção de redes de apoio, poder de escolhas e o potencial de transformação em cada uma das convidadas ali presentes. Carolina reforçou o objetivo do Lidera em ser um catalisador do desenvolvimento, da ampliação de uma comunidade e do autoconhecimento focado no olhar afetuoso para si e para o próximo.

O Lidera chegará a mentes e corações desse time por meio de palestras com foco em transformação, autoliderança, inspiração e negócios. De agosto a outubro, três workshops com propósitos mais engajadores serão promovidos: “Autoconhecimento e Inteligência Emocional”, “Comunicação não-violenta” e “Relacionamentos interpessoais e networking”. E ao longo do ano terão encontros para trocas e percepções sobre oportunidades para tratar o tema de equidade de gênero na organização.

O projeto nasce com a proposta de multiplicar as sementes femininas que já existem na Porto, em um movimento que pode e deve engajar pessoas também do lado de fora da companhia. Inicialmente, a iniciativa é interna e direcionada às colaboradoras. “Queremos estimular o protagonismo das mulheres e fortalecer a cultura de diversidade e inclusão, colaborando para que descubram as suas potências e, a partir delas, impactem cada vez mais mulheres, dentro e fora da empresa, criando novas conexões e ampliando o olhar para temas como autoconhecimento e autoliderança”, complementa Carolina.

N.F.

