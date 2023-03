Ping An é a marca de seguro mais valiosa do mundo

A Ping An é a marca de seguros mais valiosa do mundo pelo 7º ano consecutivo, com um valor de marca de US$ 32,2 bilhões. A marca chinesa mantém este título, apesar de uma redução de 25% no valor da marca ano a ano.

Todos os anos, a consultoria em avaliação de marcas Brand Finance testa 5.000 das maiores marcas e publica mais de 100 relatórios, classificando marcas em todos os setores e países. As 100 marcas de seguros mais valiosas e fortes do mundo estão incluídas no ranking anual Brand Finance Insurance 100 2023.

A Ping An enfrentou condições operacionais domésticas difíceis nos últimos dois anos, pois o crescimento econômico doméstico da China foi prejudicado pela redução da confiança do consumidor, interrupção da cadeia de suprimentos e surtos esporádicos de COVID-19. Isso tem reduzido a recuperação do consumo das famílias, que tem impacto nos prêmios da Ping An, e se reflete nas projeções e na redução do valor da marca.

Alex Haigh, diretor administrativo da Ásia-Pacífico, Brand Finance comentou: “Como a maior parte do mundo ocidental emergiu das restrições do Covid-19 ao longo de 2021 e 2022, as marcas de seguros chinesas continuaram a enfrentar uma batalha difícil em seus mercados domésticos. No entanto, à medida que a China começa a emergir de sua política de Covid-zero em 2023, suas marcas de seguros podem se recuperar de maneira semelhante às de suas contrapartes nos EUA.

Marcas chinesas na luta

Tanto a China Life Insurance (valor da marca caiu 25% para US$ 17,1 bilhões) quanto a CPIC (valor da marca caiu 4% para US$ 15,2 bilhões) na 3ª e 5ª posições no ranking também tiveram reduções no valor da marca em 2023 por razões semelhantes à Ping An. Outra marca chinesa de seguros, China Re (valor da marca caiu 48%, para US$ 2,1 bilhões), também é a marca que mais caiu no ranking.

Athene é a marca de seguros que mais cresce, com alta de 128%

Athene (valor da marca de 128% para US$ 2,6 bilhões) é a marca de seguros que mais cresce. Em janeiro de 2022, a Athene se fundiu com a Apollo Global Management, Inc., agora operando como uma subsidiária da Apollo. Isso ajudou no crescimento significativo da marca, em combinação com prêmios de anuidade de grupo de pensão mais altos em comparação com o ano anterior.

Marcas de seguros americanas

Vinte das vinte e seis marcas de seguros dos EUA incluídas no ranking experimentaram aumentos de valor de marca em 2023, destacando uma recuperação positiva para marcas de seguros na região. A GEICO (valor da marca subiu 8%, para US$ 14,1 bilhões) foi a marca de seguros mais valiosa dos Estados Unidos, seguida pela Progressive (valor da marca subiu 6%, para US$ 11,8 bilhões), Chubb (valor da marca subiu 8%, para US$ 11,6 bilhões), Allstate (valor da marca aumentou 22% para US$ 11,4 bilhões) e Metlife (o valor da marca aumentou 5% para US$ 10,9 bilhões). O valor combinado das marcas de seguros dos EUA incluídas no ranking é maior do que qualquer outro país – US$ 115,7 bilhões.

UnipolSai é a marca de seguros mais forte, obtendo classificação AAA

Além de calcular o valor da marca, o Brand Finance também determina a força relativa das marcas por meio de um scorecard equilibrado de métricas que avaliam o investimento em marketing, o patrimônio das partes interessadas e o desempenho dos negócios. Em conformidade com a ISO 20671, a avaliação do patrimônio das partes interessadas da Brand Finance incorpora dados originais de pesquisa de mercado de mais de 100.000 entrevistados em 38 países e em 31 setores.

A UnipolSai (valor da marca caiu 9% para US$ 2,8 bilhões) é a marca mais forte no ranking com uma pontuação do Índice de Força da Marca de 86,3 em 100, ganhando uma classificação de marca AAA. Operando na Itália, a UnipolSai tem um nível extremamente alto de brand equity em seu mercado doméstico. A marca continuou a atender seus clientes em tempos financeiros difíceis e permanece como uma das seguradoras mais conceituadas do povo italiano.

