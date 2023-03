Perdas seguradas de catástrofes naturais ultrapassam US$ 100 bi em 2022

Com o furacão Ian na Flórida, perdas recordes de tempestades de granizo na França, inundações na Austrália e na África do Sul, tempestades de inverno na Europa e nos EUA, bem como secas na Europa, China e Américas, 2022 foi o segundo ano consecutivo em que as perdas seguradas de catástrofes naturais excederam a marca de US $ 100 bilhões. Isso reafirma a tendência de um aumento médio anual de 5 a 7% nas perdas seguradas nas últimas três décadas, revela o último relatório

sigma da Swiss Re.

“A magnitude das perdas em 2022 não é uma história de riscos naturais excepcionais, mas sim um quadro de crescente exposição à propriedade, acentuada pela inflação excepcional”, disse Martin Bertogg, Head of Catastrophe Perils da Swiss Re. “Embora a inflação possa diminuir, o aumento da concentração de valor em áreas vulneráveis a catástrofes naturais continua sendo um fator-chave para o aumento das perdas. Para a nossa indústria, este é um apelo tanto para refletir sobre a exposição mais recente com ainda mais cuidado nas avaliações de risco, ao mesmo tempo que se continua a apoiar a sociedade para estar mais bem preparada”.

Inflação impacta valor dos ativos segurados

Com os desastres naturais continuando a causar danos à propriedade em todo o mundo, a demanda por cobertura cresceu. Ao mesmo tempo, a inflação aumentou nos últimos dois anos, com uma média de 7% nas economias avançadas e de 9% nas economias emergentes em 2022. O efeito dos preços elevados tem sido o aumento do valor nominal de edifícios, veículos e outros ativos seguráveis, aumentando assim os sinistros de seguro por danos causados por catástrofes naturais.

“A tempestade econômica não acabou, e as taxas de juros globais provavelmente terão que aumentar ainda mais, dada a pressão inflacionária existente. Isto significa custos de financiamento mais elevados e, como resultado, é provável que os fornecedores de capacidade permaneçam mais cautelosos na mobilização de capital por uma série de razões, incluindo a avaliação de risco e o histórico de perda. Em nossa opinião, à medida que as exposições mais altas encontram um apetite de risco cada vez menor, o ímpeto para o aumento dos preços, retenções mais altas e termos e condições mais rígidos provavelmente continuará”, disse Jérôme Jean Haegeli, Group Chief Economist da Swiss Re.

Furacão Ian foi o principal causador de perdas em 2022

As perdas seguradas foram em grande parte impulsionadas pelo furacão Ian, de longe o evento mais caro do ano. Atingindo a Flórida em setembro como uma tempestade de categoria 4, o Ian resultou em perdas seguradas estimadas de US $ 50-65 bilhões. Depois do furacão Katrina em 2005, Ian é classificado como o segundo evento de perda segurada por catástrofe natural mais caro nos registros sigma.

Em fevereiro de 2022, um conjunto de tempestades (Eunice, Dudley, Franklin) no noroeste da Europa desencadeou perdas seguradas combinadas de mais de US $ 4 bilhões, elevando o total para esta categoria para quase o dobro da média anterior de 10 anos. Enquanto isso, a França registrou a maior perda anual de todos os tempos (US $ 5 bilhões) de tempestades de granizo.

As perdas globais por inundações ficaram acima da média, sendo o principal evento as inundações no leste da Austrália em fevereiro-março de 2022. Isso resultou em perdas seguradas de US$ 4,3 bilhões, o maior evento de sinistros de catástrofe natural já realizado na Austrália.

No extremo oposto do espectro de chuvas, a variabilidade climática e as condições anômalas de circulação atmosférica contribuíram para secas severas e ondas de calor recordes em todo o mundo. No Brasil, a produtividade das culturas, particularmente soja e milho, foi a que mais sofreu, resultando em perdas seguradas de US$ 1 bilhão.

N.F.

Revista Apólice