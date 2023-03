Parceria entre Ciclic e clube giro oferece descontos em seguros e serviços

Quem disse que andar de ônibus não traz vantagem? A Ciclic, empresa BB Seguros, acabou de anunciar uma parceria com o clube giro, programa de fidelidade voltado aos passageiros de transporte rodoviário, e para atrair o novo público, a insurtech vai oferecer uma combinação de descontos em diversos produtos.

Entre as vantagens, os clientes que adquirirem os seguros ou serviços de proteção através da parceria terão acesso a 10% de desconto nos seguros para celular, seguro viagem e no saúde pet, assistência que protege animais de estimação. Além disso, também serão ofertados o seguro residencial e o saúde protegida, esse último, é uma assistência de saúde tanto para pessoa física quanto jurídica.

Para participar, o usuário do clube giro precisa apenas acessar, dentro do aplicativo ou do site, a landing page exclusiva da Ciclic e realizar a contratação. Para Gustavo Lafayette, head de Negócios da insurtech, o aumento do fluxo diário de passageiros nos principais terminais rodoviários está diretamente ligado com a cultura que a empresa quer trazer: a da importância de um seguro viagem pra viagens terrestres, ofertando mais comodidade e baixo custo pra todos. Ademais, para ele, essa parceria se torna um canal estratégico para alcançar públicos potenciais diferentes que se encaixam no perfil dos produtos oferecidos pela empresa.

“A Ciclic acredita e cada vez mais tem apostado em boas parcerias para crescer, principalmente com empresas que tenham sinergia com a proposta de negócios e mercado que temos, como é o caso do clube giro, uma empresa pioneira na oferta de seguros e assistências para sua base de beneficiários, o que casa 100% com ambos objetivos e estratégias de negócio. O cliente que utiliza o modal rodoviário com frequência, seja para lazer ou a trabalho, por vezes, precisa proteger sua residência, uma vez que está fora por vários dias, ou até mesmo ter uma assistência de saúde que cubra imprevistos, como acidentes ou doença”, completa Darllan Botega, CEO da empresa.

Atualmente, mais de 20 empresas integram o portfólio de parcerias da insurtech.

“Somos diferentes dos programas tradicionais de fidelidade e agregamos valor aos nossos usuários a partir da gamificação presente em nosso aplicativo, que faz com que as metas sejam atingidas de forma divertida e com mais facilidade, acelerando a retirada dos prêmios. A Ciclic entra como um parceiro que vai proporcionar ainda mais recompensas aos clientes, alinhado ao nosso objetivo de oferecer uma gama grande de benefícios e possibilidades”, diz Marcia Martinez, head do clube giro.

