Paraná Seguros mira expansão na oferta de produtos

A Paraná Seguros, joint venture entre Paraná Banco e Wiz Co firmada no ano passado, iniciou as operações em novembro e já planeja a ampliação das atividades. A corretora oferta, atualmente, o seguro prestamista no convênio do INSS nos canais físicos do banco, que engloba as lojas próprias e os correspondentes exclusivos e multimarcas. Em quatro meses de atuação, são mais de 22 mil clientes.

Mesmo com o pouco tempo de operação, a Paraná Seguros já atingiu uma forte penetração do seguro nesses canais e a meta é expandir o seguro Consignado Protegido para os demais convênios que o banco possui em sua carteira, especialmente os convênios federais, municipais e estaduais.

“Os esforços conjuntos do Paraná Banco e da Wiz Co durante o início da operação superou as expectativas previstas de forma significativa. Planejamos oferecer o Consignado Protegido em outros convênios e expandir ainda mais soluções via jornadas digitais do banco, além de lançar novos produtos ainda no ano de 2023”, afirma a diretora executiva da corretora, Danyelle Martins.

“Há uma oportunidade crescente de proteção aos clientes, motivo pelo qual pretendemos oferecer outros tipos de seguros ao longo do desenvolvimento da Empresa. O desempenho positivo representa uma importante etapa dessa parceria promissora”, analisa a executiva.

Com atuação em todo o território nacional, a Paraná Seguros visa comercializar e distribuir produtos de seguridade nos canais do Paraná Banco para os mais de 400 mil clientes. A parceria tem exclusividade de 10 anos e visa especialmente atender demandas de servidores públicos, aposentados e pensionistas do INSS, com interesse por crédito consignado.

N.F.

Revista Apólice