Nova capacitação da AXA para corretores é focada em Marketing Digital

A AXA no Brasil acabou de disponibilizar mais uma capacitação aos corretores parceiros. Para impulsionar os negócios e potencializar o desenvolvimento de cada profissional, a nova série de conteúdos Corretor Pro “Roda de Negócios” é sobre Marketing Digital. Assim como a primeira – Gestão do Negócio, com Boris Ber –, essa trilha de conhecimento tem cinco episódios, conduzidos pela jornalista e diretora de redação da Revista Apólice, Kelly Lubiato, que conversa com o consultor, professor, empreendedor e especialista em Tecnologia, Edney Souza. O primeiro vídeo já está disponível na plataforma Meu Mundo AXA, no Portal do Corretor, enquanto os outros serão lançados semanalmente.

Para estimular a aprendizagem e promover atualizações sobre Marketing Digital, esta temporada explora vários aspectos fundamentais para uma presença digital, como orientações para se manter atualizado diante de mudanças tão rápidas e formas de buscar conhecimento, no episódio “Revolução”; a importância das mídias sociais para os corretores como o principal contato com clientes e como publicar conteúdos que conversem com o público, em “Mídias Sociais”; os passos para o corretor ser encontrado pelo segurado nas buscas na internet, no vídeo “Meu Caminho”; o pós-venda e a utilização de ferramentas adequadas para continuar prestando um serviço de consultoria, no episódio “Jornada do Cliente”; e a postura consultiva do profissional também no ambiente digital como forma de enfrentar a transformação digital no mercado segurador, na parte “Futuro”.

Seguindo a trilha de conteúdos Corretor Pro, as próximas temporadas serão sobre Gestão de Riscos, com Marcos Aurelio Couto, Sucessão Familiar, com Ana Rita Bittencourt, e Diversidade e Inclusão, com Bárbara Bassani. Os novos episódios do Corretor Pro serão disponibilizados para os profissionais de todas as as categorias, seguindo a proposta de valor da companhia. Para os que ainda não são parceiros, basta que se cadastrem na AXA através do Portal do Corretor.

Revista Apólice